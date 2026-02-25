IndyCar cambia los requisitos de uso de neumáticos y realiza actualizaciones de seguridad para Indy 500

La búsqueda de Alex Palou por convertirse en cinco veces campeón de IndyCar comienza este fin de semana en las calles de St. Petersburg. 2026 contará con nuevas carreras urbanas en Arlington, Markham y Washington D.C., el regreso al óvalo de Phoenix y nombres muy interesantes en nuevos equipos, como David Malukas uniéndose a Penske y Will Power asociándose con Andretti. Incluso habrá un Schumacher en la parrilla, ya que Mick inicia su temporada de novato con RLL.

Actualizaciones del reglamento

Firestone tires Photo by: Penske Entertainment

En el comunicado de competición de pretemporada, los oficiales de IndyCar señalaron algunos cambios y actualizaciones procedimentales de cara a la próxima temporada. Entre ellos se incluye una modificación en los requisitos de uso de neumáticos para todos los circuitos callejeros, con un juego de neumáticos primarios (duros) y dos juegos de neumáticos alternativos (blandos) ahora obligatorios. Anteriormente, los pilotos solo debían utilizar un juego de cada compuesto. La norma sobre completar dos vueltas en bandera verde con cada juego se mantiene sin cambios.

"IndyCar siempre está buscando maneras de mejorar la calidad de lo que ya es una acción excepcional en pista", dijo el vicepresidente sénior de Competición y Operaciones de IndyCar, Mark Sibla. "Esta actualización para circuitos callejeros desafiará tanto a pilotos como a estrategas y ofrecerá una vía para aún más acción rueda a rueda memorable en nuestros eventos callejeros favoritos de los aficionados en 2026".

Para las prácticas en circuitos callejeros, la Práctica #2 ahora replicará el formato 'por grupos' de la Práctica #1, donde el pelotón se divide según los boxes de número impar y par. Todos los coches recibirán un segmento inicial de práctica de 40 minutos antes del inicio de dos segmentos de grupo de 12 minutos, según el comunicado. Además, las sesiones de warmup pasarán a ser de 30 minutos, en lugar de 25.

Los grupos de clasificación se determinarán según los grupos de clasificación de la carrera anterior o por la clasificación final de puntos de la temporada pasada para la prueba inaugural.

IndyCar también está modificando los procedimientos de final de carrera para 2026, por lo que las ventanas de vueltas —en las que los coches que están una vuelta por detrás del líder son enviados al fondo del pelotón antes de los reinicios— se ampliarán en casi todas las carreras.

Mantener los coches en el suelo en las 500 Millas de Indianápolis

Scott McLaughlin, Team Penske Photo by: Penske Entertainment

En el apartado técnico, los responsables de la categoría están imponiendo el uso de aletas en las rampas de neumáticos de superspeedway para todas las sesiones de las Indianapolis 500 de este año. El objetivo es mantener los coches en el suelo cuando hacen un trompo, contrarrestando la sustentación que provoca accidentes con monoplazas en el aire.

El año pasado hubo múltiples accidentes con autos volando durante el Mes de Mayo. Scott McLaughlin, Kyffin Simpson y Colton Herta despegaron del suelo en accidentes en IMS el año pasado.

"Dallara es un socio extraordinario y se ha unido a nosotros para examinar de cerca los trompos que han ocurrido en los últimos años en IMS", dijo el director de Ingeniería de Desarrollo Aerodinámico de IndyCar, Tino Belli. "Esta actualización en las rampas traseras de neumáticos ha demostrado, en pruebas de dinámica de fluidos computacional, reducir en casi un 9 por ciento la probabilidad de que un auto a alta velocidad 'se eleve' tras un trompo de 180 grados. Siempre estamos evaluando la seguridad y, desde la perspectiva del coche, creemos que este es un desarrollo efectivo para un superspeedway".

