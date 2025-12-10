La FIA ahora da más valor a la IndyCar en puntos para la superlicencia

La FIA ha publicado una nueva asignación de puntos de superlicencia para IndyCar de cara a la temporada 2026.

La asignación de puntos de IndyCar había sido un motivo de disputa durante años, con muchos en el paddock de la serie creyendo que no era lo suficientemente generosa.

Como ocurría anteriormente, los 10 primeros clasificados en el campeonato de IndyCar recibirán puntos de superlicencia; sin embargo, la asignación será 40-30-25-20-15-10-8-6-3-1 en lugar de 40-30-20-10-8-6-4-3-2-1.

El cambio refuerza el estatus de IndyCar como la segunda "categoría de formación" para la F1 en términos de puntos de superlicencia, por detrás de la Fórmula 2 (40-40-40-30-20-10-8-6-4-3) y por delante de la Fórmula 3 (30-25-20-15-12-9-7-5-3-2), aunque el propósito de IndyCar no es actuar como trampolín hacia el campeonato del mundo.

Colton Herta, Andretti Global Photo by: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

La elegibilidad para la superlicencia fue previamente un obstáculo para el supuesto debut de Colton Herta en la F1 con AlphaTauri en 2023, ya que solo tenía 32 puntos de superlicencia tras haber logrado séptimo, tercero y quinto en IndyCar entre 2019 y 2021.

Con la nueva asignación, Herta habría tenido 48 puntos de superlicencia, superando el umbral de elegibilidad de 40 puntos. El cambio no tendrá importancia para él, ya que el nuevo piloto de pruebas de Cadillac en F1 pasará a la F2 en 2026 con la mira puesta en un asiento en la F1 para 2027.

Basándose en las últimas tres temporadas de IndyCar, los únicos pilotos elegibles serían Alex Palou, que sumó 120 puntos de superlicencia con tres títulos consecutivos; Scott Dixon, que obtuvo 56 puntos con un segundo, un sexto y un tercero; Pato O’Ward, que acumuló 48 puntos con un cuarto, un quinto y un segundo; Scott McLaughlin, con 41 puntos gracias a dos terceros y un décimo.

La nueva asignación afectará a los puntos obtenidos a partir de 2026. Sin embargo, si se hubiera aplicado retroactivamente, curiosamente no habría otorgado la superlicencia a ningún piloto más en el período 2023-2025: Palou (120 puntos), Dixon (65 puntos), O’Ward (65 puntos) y McLaughlin (51 puntos).

El piloto más cercano por debajo del umbral, Herta con 35 puntos, seguiría quedándose corto con 39.