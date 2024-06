El piloto argentino Agustín Canapino se mostró en contra de los mensajes de odio que ha recibido Theo Pourchaire luego del incidente que tuvieron el pasado domingo en la carrera de IndyCar en el circuito callejero de Detroit.

El McLaren del campeón de Fórmula 2 entró en contacto con el piloto de JHR de Augustín Canapino en la horquilla de la curva 3 tras un reinicio. Ambos pilotos continuaron hasta el final, pero el nuevo integrante de la casa de Woking recibió comentarios fuertes en redes sociales por el accidente.

Ante esto, tanto McLaren como el equipo Juncos rechazaron todo tipo de odio en un comunicado conjunto, pero ahora el propio Agustín Canapino ha condenado esta situación y pedido que se distinga entre la acción en pista y la vida personal de un piloto. En sus redes sociales ha colocado un mensaje donde también ha pedido a la gente no generalizar sobre los argentinos y su pasión.

La declaración de Agustín Canapino ante el odio a Theo

“Por supuesto que estoy en contra del abuso y el odio. Por supuesto que quienes lo hagan no son parte ni bienvenidos a nuestra comunidad.

“También, los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos.

“No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde el año pasado hasta hoy, nadie que este en su sano juicio haría eso, es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a volver a permitir, por eso hago este comunicado. Si alguien lo hizo, NO FORMA PARTE DE NOSOTROS y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE.

“Nuestros fans, en su mayoría, son personas respetuosas y amables, a quienes apoyo y agradezco profundamente su soporte continuo, en las buenas y las malas.

“Recibí y recibo constantemente abuso y hate, aprendí a convivir con ello hace años como le pasa muchísimas personas y elijo ignorarlos, no hay nada más triste y miserable que esconderse atrás de una red social para insultar.

“Por último, aprovecho a invitar a todos, a que recapacitemos y hagamos recapacitar de que debemos basarnos en el respeto, antes que nada, somos libres de expresar nuestras emociones y sentimientos, pero con respeto y tolerancia, es la mejor manera de evolucionar y ser mejores como sociedad”.