IndyCar anuncia carrera no puntuable pero con premio milonario La IndyCar Series ha anunciado un evento especial no puntuable con un premio de 1 millón de dólares para el ganador en The Thermal Club en 2024.

Por: Joey Barnes La carrera de exhibición en el circuito de 17 curvas y 3,067 millas tendrá lugar el domingo 24 de marzo, tras una prueba abierta y las calificaciones del viernes 22 y sábado 23 de marzo. Según el comunicado de la serie, el evento "será retransmitido por la cadena NBC". "IndyCar añadirá un nuevo e increíble evento a nuestro calendario con la espectacular carrera del próximo año en el Thermal Club", dijo el presidente de Penske Entertainment Corp. & CEO Mark Miles. "Esta sede de clase mundial, justo al final de la carretera del principal mercado de entretenimiento del mundo, es el lugar perfecto para llevar nuestras carreras hipercompetitivas y nuestro creciente poder de estrellas". Los puntos del campeonato no estarán en juego. El evento contará con una bolsa multimillonaria. El formato para el fin de semana consistirá en una sesión de clasificación, junto con dos carreras eliminatorias, en las que los seis primeros de cada una avanzarán a una exhibición All-Star. Los cinco primeros equipos clasificados repartirán sus ganancias entre los miembros del Club Thermal, incluido un premio de un millón de dólares para el ganador. Más adelante se anunciará un componente benéfico de este evento único. En febrero, el principal campeonato norteamericano de open-wheel realizó pruebas en el circuito situado a las afueras de Palm Springs, California, antes de la temporada 2023. "La experiencia que los equipos tuvieron en The Thermal Club fue insuperable", dijo el presidente de IndyCar, Jay Frye. "Lo tratamos como un entrenamiento de pretemporada y, mirando hacia atrás, fue el lanzamiento perfecto para esta temporada récord". "Las instalaciones son espectaculares y estamos impacientes por volver y mostrar la IndyCar de una forma totalmente nueva". Desafío del millón de dólares Photo by: IndyCar John Rodgers, propietario de The Thermal Club, dijo: "Después de tener una prueba de IndyCar Series 2023 sin problemas, estamos orgullosos de dar la bienvenida a IndyCar de nuevo a The Thermal Club durante la temporada 2024". "Los equipos, pilotos y todo el paddock de la IndyCar Series son verdaderos profesionales, y esperamos desarrollar nuestra relación con ellos en el futuro. Este espectáculo de carreras de marquesina en marzo promete ser especial para todos, incluidos los espectadores, los miembros de Thermal y los aficionados a las carreras que sintonizan en casa." Habrá entradas limitadas a disposición de los aficionados a la IndyCar, y se darán más detalles en el futuro.