Dale Coyne Racing ficha a Jack Harvey para el GP de Long Beach

El lunes por la mañana, el equipo ofreció a Harvey un regalo especial por su 31 cumpleaños al revelar a través de las redes sociales que su nombre estaba estampado en el coche para Long Beach.

El británico ya estaba programado para disputar 14 carreras puntuables, que originalmente excluían Long Beach, las 500 Millas de Indianápolis y Toronto. Sin embargo, ese calendario se amplía ahora a 15, ya que pilotará el Honda nº 18 en el circuito urbano temporal de California, de 11 curvas y 1,968 millas.

El debutante Nolan Siegel, que también corre a tiempo completo en la Indy NXT con HMD Motorsports, iba a pilotar el nº 18 en Long Beach, pero ahora lo hará en el coche hermano nº 51, asociado con Rick Ware Racing.

Siegel, que hizo su debut en la serie en la ronda no puntuable en The Thermal Club el mes pasado, sólo tiene previsto correr dos rondas más después de este fin de semana - la Indy 500 y Toronto - que no coinciden con su calendario de Indy NXT. El límite de cuatro carreras de IndyCar permitirá a Siegel mantener su elegibilidad de novato para 2025.

Harvey, un veterano con 80 participaciones en la IndyCar, debutó con el DCR en la carrera inaugural de la temporada en las calles de San Petersburgo el mes pasado, clasificándose 27º y terminando 19º.

Desde entonces, Harvey ha sido una presencia dentro del equipo, proporcionando entrenamiento y orientación a Siegel, así como al as de los coches deportivos Colin Braun, que hizo su debut en IndyCar en el No. 51 para en San Petersburgo antes de conducir también en The Thermal Club en las afueras de Palm Springs, California.

Aunque Harvey tiene la mayoría de las salidas programadas para el DCR, las sillas musicales de los compañeros de equipo también rotaron a una nueva incorporación después de que el DCR confirmara la semana pasada que Katherine Legge pilotaría el Honda nº 51 para la Indy 500.

Legge disputó su tercera Indy 500 el año pasado con Rahal Letterman Lanigan Racing, terminando 33ª tras un incidente después de sólo 41 de 200 vueltas. Anteriormente había pilotado para DCR durante la temporada 2007 de la Champ Car, en la que consiguió dos top 10, incluyendo un sexto puesto (Gran Premio de Las Vegas).