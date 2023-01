La IndyCar tiene un nuevo debutante confirmado para 2023

Cargar reproductor de audio

Tras la marcha de Takuma Sato a Chip Ganassi Racing-Honda para un programa exclusivo de óvalos, y el fichaje del piloto de Fórmula 2 Marcus Armstrong -que probó para Coyne el pasado mes de octubre- por CGR para conducir el mismo #11 en circuitos urbanos y mixtos, los propietarios del equipo, Coyne y el copropietario del #51, Rick Ware, se quedaron con nombres disponibles de buena calidad, aunque de perfil más bajo.

Tras un test el 4 de enero en Sebring, el fichaje de Robb se convirtió en una prioridad para Coyne, que quedó muy impresionado por el piloto estadounidense de 21 años y deseoso de emparejarlo con la joven estrella David Malukas, que volverá a pilotar el DCR #18 con HMD Motorsports-Honda.

"Estamos muy contentos de que Sting Ray se una a nuestro equipo", dijo Coyne. "Viene de una temporada muy fuerte en la Indy NXT (el nuevo nombre de la Indy Lights) y nos impresionó y rindió muy bien a principios de este mes en nuestro test".

"Creo que David y él harán una gran pareja. Con David continuando donde lo dejó el año pasado, y Sting Ray queriendo hacerlo bien en su temporada de debut, tenemos dos pilotos jóvenes y con ganas que, creo, son una fuerza a tener en cuenta".

Ware declaró: "Dale y yo hemos pasado gran parte de la temporada baja probando y discutiendo opciones de pilotos. Tener a Sting Ray Robb a bordo para competir por el campeonato IndyCar Rookie of the Year, así como los honores Indy 500 Rookie of the Year, es bastante increíble. Es joven y ya lleva varios años en la escalera de la IndyCar".

"Tengo muchas ganas de incorporar otro piloto fresco y con personalidad al equipo #51 y a las plataformas de asociación. Con la experiencia de Sting Ray en circuitos mixtos y el programa de Dale en óvalos, somos muy optimistas".

Robb consiguió una victoria y otros siete podios en su camino hacia el segundo puesto en la serie Indy Lights 2022 para Andretti Autosport, y con Juncos Racing fue el campeón en la serie Indy Pro 2000 2020 (ahora USF Pro 2000).

"Esta es una oportunidad, un sueño, que se ha estado gestando durante mucho tiempo", dijo Robb. "Me siento honrado de unir fuerzas con Dale Coyne, Rick Ware y toda la organización. Estoy emocionado y agradecido de estar en la parrilla de la NTT IndyCar Series para 2023".

"Tuvimos una gran primera prueba juntos a principios de enero y quedé muy impresionado con la eficiencia del equipo DCR con RWR y lo bien que trabajamos juntos en nuestro primer día".

"Dale Coyne Racing tiene un programa históricamente distinguido que ha visto el éxito con muchos pilotos y, más recientemente, con pilotos jóvenes y talentosos. Estoy deseando continuar con esa tendencia y espero algunos resultados fuertes al entrar en mi temporada de novato".

"Mis héroes son todos aquellos que han estado a mi lado para hacer posible que siguiera la llamada de Dios en mi vida; y a ellos les digo: 'Gracias'. Toda la gloria es para Dios".