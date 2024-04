La IndyCar explica y aclara sobre las descalificaciones de Penske

Los oficiales de la IndyCar descalificaron al ganador de la carrera de San Petersburgo, Josef Newgarden, y al tercer clasificado, Scott McLaughlin, por utilizar ilegalmente el botón de adelantamiento en la carrera inaugural de la temporada del mes pasado.

A pesar de tener acceso al mismo push-to-pass que sus compañeros del Team Penske, Will Power no recibió el mismo castigo después de que los datos mostraran que no se había utilizado de forma indebida. En su lugar, recibió una deducción de 10 puntos, pero su resultado final fue elevado a la segunda posición tras la descalificación de Newgarden y McLaughlin como escolta de Pato O'Ward.

Los tres pilotos también perdieron sus ganancias de la carrera de San Petersburgo y fueron multados con 25.000 dólares cada uno.

El propietario del equipo bajo el fuego del paddock, Roger Penske, también es dueño de la IndyCar Series y del Indianapolis Motor Speedway, lo que lleva a que haya más preguntas que respuestas. Por esto, el Presidente y CEO de Penske Entertainment, Mark Miles, y el Presidente de IndyCar, Jay Frye, se refirieron públicamente a la situación.

"Creemos que la primera tarea de la serie es hacer cumplir las normas y mantener la integridad del deporte, y nada nos impedirá hacerlo lo mejor que podamos", dijo Miles.

"En este caso, se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Jay y el equipo y un montón de ingenieros expertos examinaron todos los datos y todo lo que pudieron, incluyendo volver a cada fin de semana de 2023, cada fin de semana de campeonato donde no encontramos nada".

"Llegamos a las conclusiones a las que llegamos y aplicamos las sanciones que creímos apropiadas. Quiero felicitar a Jay y al equipo por hacer lo correcto y manejarlo con profesionalidad."

Cambios de cara al futuro

Al tratarse de una infracción relacionada al software, Frye explicó cómo se evitará en el futuro en el proceso de inspección.

"Los CLU (Central Logging Unit) de los coches de los equipos estarán bloqueados, mientras que antes estaban desbloqueados. Así que esa es una forma de evitar que esto siga adelante", dijo Frye.

"Hay un par de cosas. Desde una perspectiva de control de carrera, será diferente y pondrá de relieve las cosas como esta, será aún más evidente".

"Si nos fijamos en lo que pasó en Long Beach, fue muy obvio, ¿verdad? Todo el mundo vio lo que pasó. Una vez que vimos lo que pasó, inmediatamente llevamos al equipo al camión ese día en Long Beach, justo después del warm-up. Observamos visualmente cómo arreglaban el problema con el coche, el CLU".

Explicación de la cronología

Todo esto llevó a preguntarse cómo no se detectó este problema durante o directamente después del fin de semana de San Petersburgo.

"Obviamente, no lo detectamos en St. Pete", dijo Frye. "Eso es culpa nuestra, ¿no? Así que tenemos que volver atrás y evaluar lo que hicimos o lo que no hicimos en ese momento. Se ha hablado de la cantidad de tiempo que se tardó desde St. Pete hasta Long Beach en abordar este asunto".

"Obviamente, si St. Pete y Long Beach hubieran sido consecutivos en lugar de con cinco semanas de diferencia, el resultado habría sido el mismo. Creemos que en Long Beach, cuando abordamos esta infracción, reaccionamos muy rápidamente; evaluamos la penalización muy rápidamente. Una vez más, la mayor parte de la tardanza ha sido el tiempo transcurrido entre St. Pete y Long Beach".

Cuando Motorsport.com le preguntó si algún equipo le había planteado quejas para que revisara los datos después de San Petersburgo, Frye declaró: "No recuerdo que ninguno de ellos lo hiciera, no".

Además, se ha planteado cómo se gestionan realmente las multas teniendo en cuenta que Penske es el propietario tanto del equipo como de la serie.

"No hay ninguna conexión financiera entre el equipo Penske y Penske Entertainment o la IndyCar", dijo Miles. "Así que, si hay que pagar una multa, la pagará el equipo Penske y llegará a la IndyCar".

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, Roger Penske Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Y Miles también compartió pensamientos sobre por qué Penske aún no ha hablado públicamente sobre la situación.

"Ciertamente, su elección en cuanto a cuándo quiere aparecer, dónde y cómo comportarse y si se va a comunicar y con quién está en él decidir tanto, si y cuándo", dijo Miles.

"Desde nuestro punto de vista, y creo que Jay opina exactamente lo mismo, lo más importante para nosotros es que nunca hubo interferencias. Pudimos ser objetivos y manejar los datos de la misma manera que lo habríamos hecho con cualquier otro equipo."