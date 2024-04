IndyCar mantendrá el formato de práctica 1 alternada en Long Beach

El formato único se implementó inicialmente en los primeros entrenamientos de la ronda inaugural de la temporada en las calles de San Petersburgo el mes pasado, con una sesión de 75 minutos en la que todos los coches empezaron con 20 minutos de rodaje. A partir de ahí, la parrilla se dividió en dos grupos - por boxes pares e impares - para dos segmentos de 10 minutos de forma alterna.

Con esta base, la IndyCar ha confirmado que se ha puesto en marcha una nueva actualización después de que los oficiales de la serie colaboraran con pilotos y equipos para la segunda ronda de la temporada 2024 en la que se pagarán los puntos en el principal campeonato de ruedas abiertas de Norteamérica.

La sesión de entrenamientos de apertura para Long Beach, que comienza a las 5:50 p.m. ET del viernes, verá a todos los coches disponibles para dar vueltas alrededor del circuito urbano temporal de 1,968 millas y 11 curvas durante los primeros 45 de 75 minutos. El reloj no se detendrá durante ese tiempo.

Tras un breve descanso de cinco minutos, el Grupo Uno dispondrá de 10 minutos en pista antes de alternarse con el Grupo Dos. Todos los debutantes podrán participar en ambas sesiones de grupo.

A diferencia de los 45 minutos iniciales, el reloj se detendrá durante la parte de grupo de la sesión si un incidente provoca una bandera roja.

El formato para la práctica del viernes consistirá en:

Los neumáticos alternativos más blandos de Firestone (flanco verde, para el compuesto de caucho guayule sostenible utilizado en circuitos urbanos) estarán disponibles para que los equipos los utilicen a su discreción, con la porción de grupo de la carrera permitiendo a los pilotos un tráfico reducido en pista.

Al igual que en San Petersburgo, los grupos seguirán estando determinados por su respectiva posición en boxes, con los de los boxes impares (uno-tres-cinco, etc.) en un grupo y los pilotos de los boxes pares (dos-cuatro-seis, etc.) corriendo en el otro.

La segunda sesión de entrenamientos está programada para el sábado a las 11:25 a.m. ET, seguida de la clasificación ese mismo día a las 2:25 p.m. ET.

La carrera de 85 vueltas tendrá lugar el domingo a las 3:30 p.m. ET.