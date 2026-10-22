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IndyCar está lista para dejar fuera Nashville y Washington en 2027; se avecina el anuncio de Barcelona

La reestructuración del calendario deja al Volunteer State fuera del calendario y pone en pausa el debut récord de D.C.

Joey Barnes

Publicado: 22 oct 2026, 23:31

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Race start

Foto de: Penske Entertainment

La serie IndyCar modificará su calendario para la temporada 2027, según pudo saber Motorsport.com, confirmando que el campeonato no regresará al Nashville Superspeedway, así como tampoco celebrará una segunda edición del exitoso Gran Premio Freedom 250 en las calles de Washington D.C.

Sin embargo, la categoría reina de monoplazas en Norteamérica expandirá simultáneamente su presencia internacional tras alcanzar un acuerdo para competir en el Circuito de Barcelona-Cataluña en España.

La presencia en Tennessee, en riesgo

IndyCar ha competido en el óvalo de concreto con forma de "D" de 1.33 millas en Lebanon, Tennessee, desde 2024. Dicho movimiento se dio tras una popular etapa de tres años en el circuito callejero del centro de Nashville para el Gran Premio Music City.

El traslado al superspeedway se implementó como una solución temporal motivada por las extensas obras de construcción alrededor del nuevo estadio de la NFL de los Tennessee Titans, las cuales redujeron el espacio vital requerido para los paddocks de los equipos, los camiones de transporte y las zonas de activación para los aficionados. Aunque los organizadores y líderes locales contemplaban inicialmente un posible regreso al trazado del centro una vez que el proyecto del estadio estuviera cerca de concluir, las últimas actualizaciones indican que la IndyCar no tendrá una carrera puntuable en el estado de Tennessee para 2027.

El éxito en D.C. no se traducirá en un regreso para 2027

A pesar de la enorme expectación, el Gran Premio inaugural Freedom 250 —concebido como una celebración única alrededor del National Mall— no tendrá una segunda edición en 2027.

El singular circuito callejero temporal de 1.7 millas y siete curvas acaparó la atención del mundo deportivo, atrayendo a una impresionante multitud de más de 215,000 espectadores durante el evento de dos días. Transmitida a nivel nacional por la cadena FOX, la carrera registró un promedio de 3.282 millones de televidentes, consolidándose como la competencia no perteneciente a las 500 Millas de Indianápolis más vista de la IndyCar desde la unificación de los monoplazas en 2008. A pesar de estas cifras récord, las realidades logísticas han descartado los planes para una repetición inmediata.

Rumbo a España

Mientras algunos eventos emblemáticos en Estados Unidos salen del programa, la IndyCar marcará un hito importante en el extranjero. Motorsport.com ha confirmado que el Circuito de Barcelona-Cataluña ha finalizado un acuerdo multianual para albergar una fecha de la IndyCar a partir del verano de 2027.

Programado tentativamente para el 18 de julio, el evento llevará la máxima categoría norteamericana de monoplazas directamente al país natal del cinco veces campeón de la serie, Álex Palou.

Se espera un anuncio oficial por parte de la directiva de la serie este viernes —con la presencia de Palou y el CEO de la IndyCar, Mark Miles— junto con la revelación del resto del calendario para la segunda mitad de la temporada 2027.

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