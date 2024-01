Pilotos son optimistas sobre el futuro de IndyCar tras una reunión

La pretemporada ha sido una dura para la IndyCar Series, que incluyó otro retraso para su motor híbrido y una polémica carrera hecha para la televisión en The Thermal Club que excluye a la mayoría de los aficionados de asistir, entre otros temas.

El martes por la noche, antes de los Content Days de la IndyCar para dar el pistoletazo de salida oficial a la pretemporada 2024, un selecto número de pilotos se reunió con los dirigentes del campeonato para hacer preguntas y obtener respuestas.

Rossi, que entra en su segundo año como piloto del Arrow McLaren Chevrolet Nº7 y el noveno en la categoría, expresó su optimismo tras la reunión.

"Creo que el gran mensaje es todo lo que los aficionados están diciendo, como que nada de eso es nuevo para ninguno de nosotros ni para ninguna de las personas que están a cargo de la serie o del futuro de la serie", dijo Rossi, de 32 años.

"Pero, obviamente, no te van a dar un detalle y un paso a paso en cuanto a cómo están abordando los retos y la preparación para el futuro y hacer las cosas. Tienes que confiar en el proceso. Todos lo hacemos. Pero, en última instancia, las personas que dirigen el barco y están a cargo de la dirección son las adecuadas para hacerlo".

Aunque el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016 no quiso dar detalles concretos, dejó entrever que se avecinan grandes cosas.

"Creo que hay un montón de noticias positivas que van a venir en los próximos tres a cinco meses que la gente va a estar muy entusiasmada", dijo Rossi.

"Obviamente, ayer hubo grandes noticias con el regreso de IndyCar a iRacing, lo cual es fantástico".

"Creo que ha habido cierta negatividad hacia el final del año en 2023. Va a haber bastantes anuncios positivos para empezar el año en 2024. Así funciona la vida. Sube y baja. En última instancia, va a haber una evolución y progresión del coche este año con el motor híbrido que viene a bordo, y el hecho de que se retrase, si la gente tiene un problema con eso, entonces está bien. Pero en última instancia, la serie se dirige en una dirección realmente buena y creo que la gente va a estar entusiasmada".

Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Roger Penske habla con Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Graham Rahal, piloto del monoplaza Nº 15 de Rahal Letterman Lanigan Racing y que inicia su 18º temporada, se hizo eco de pensamientos similares tras la cena.

"Creo que validó muchas cosas que ya pensaba que estaban sucediendo", dijo Rahal, de 35 años.

"Hay cosas de las que escucharán hablar pronto y de las que no puedo hablar y que creo que son muy positivas para el deporte". "¿Hay cosas que te gustaría que fueran diferentes? Claro, todos tenemos opiniones. Me gustaría ver carreras internacionales. Me gustaría vernos en primera línea y ser agresivos cuando se trata de Europa u otras zonas que creo que son grandes".

Rahal subrayó que los deseos de salir al extranjero son un reto debido a que varios patrocinadores de este deporte no tienen presencia en otros países.

"Entiendo que los patrocinadores luchen con eso", dijo Rahal.

"¿Es Europa válida para todos los patrocinadores de la serie? Probablemente no. Quizá tenga suerte con United Rentals, que hoy en día está en todas partes, así que tiene sentido para nosotros".

"Ciertamente hay áreas en las que me gustaría ver cambios, pero la realidad es que cuando te sientas en una habitación y escuchas las cosas que se están haciendo y realmente ves las cosas que se están haciendo, no son cosas que tal vez les afecten a ustedes o a nosotros hoy, pero creo que sí en una escala más larga, un plan a más largo plazo".

"Me siento optimista al respecto. Como dejé claro anoche y dejé claro a Bud (Denker, Presidente de Penske Corp.) y a todo el mundo a lo largo de los años, mi pensamiento no es sólo que hoy soy piloto; ese es mi papel. Pero dentro de un puñado de años, es probable que ese no sea mi papel, y mi papel se convierta en un propietario o gerente o algo más. Entonces mis preocupaciones serán otras que las de ser piloto".

"La mayoría de los pilotos, cuando terminan su carrera, se van. Se van a casa. Se van a hacer lo que sea. Así que mis preocupaciones de hoy no se centran en mí. Se centran más en dónde vamos a estar. Estamos en una base muy sólida con Penske, y creo que el futuro es grande."

Y viendo eso, Rahal señaló a Greg Penske, CEO de Penske Motor Group e hijo de Roger Penske, propietario del Indianapolis Motor Speedway y de la IndyCar.

"No sé cuántos de vosotros conocen a Greg Penske, pero Greg es un tipo increíble, y creo que el futuro va a ser -- tal vez estoy haciendo la suposición de que él es el tipo, pero estoy bastante seguro, y es un gran tipo. Creo que el futuro es muy brillante. Estoy entusiasmado".

"Vamos a tener nuestros desafíos, pero estamos combatiendo muchos de los externos, y te diré desde una perspectiva de patrocinio, 5-hour (Energy), y que está fresco en la mente de todos, que muestra la validez de las carreras de IndyCar".

"Es el deporte de motor en el que mejor se puede invertir ahora mismo. Todavía hay mucha intriga y mucho interés por formar parte de él".