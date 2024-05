IndyCar GP Indy: Canapino 2° en la FP1 y O'Ward 11°

Herta, actual líder de puntos en el campeonato de la IndyCar Series, logró una vuelta rápida de 1m09.2863s con un juego de neumáticos alternativos más blandos para marcar el mejor tiempo en el trazado de 2,439 millas y 14 curvas del Indianapolis Motor Speedway.

La vuelta rápida de Herta se produjo cuando quedaban menos de tres minutos para el final de los 75 minutos de entrenamientos, desbancando a Agustín Canapino, del Juncos Hollinger Racing, de la primera posición por 0.0850s.

Will Power (Team Penske), Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) y Marcus Ericsson (Andretti Global) completaron el resto de los cinco primeros.

Después de marcar el tiempo rápido inicial en la primera tanda, con una vuelta de 1m09.8152s con un juego de gomas primarias más duras, Josef Newgarden provocó la primera bandera roja después de que su Chevrolet nº 2 del Team Penske hiciera un trompo y se calara en la curva 14 en los primeros 15 minutos.

Otra bandera roja volvió 10 minutos más tarde después de que el Honda Rahal Letterman Lanigan nº 15 de Graham Rahal se detuviera en la pista cerca de la salida de boxes; informó por radio de que "algo no va bien... se está soltando" antes de ser remolcado de vuelta a la zona de garajes.

Poco después de que se reanudara la sesión, una enorme columna de humo apareció en el pit lane a falta de 45 minutos para el final de la sesión cuando la parte trasera del Honda nº 11 del equipo Chip Ganassi Racing de Marcus Armstrong se incendió. El problema era único, ya que se trataba, al igual que Rahal, de un motor completamente nuevo.

"Sentí un poco de vibración", dijo Armstrong. "No vieron nada en los datos, pero sabes cuando hay algo que no va bien, así que simplemente fui a los pits. Creo que lo hemos salvado. Si hubiera seguido, no habríamos tenido un extintor ni nada por ahí".

Rahal ofreció su perspectiva sobre sus problemas de motor poco después de la evaluación de Armstrong.

"Desafortunadamente, está claro que algo pasa, pero Honda ha hecho un trabajo maravilloso todo el año en HRC y siento que han ido al límite. Veremos qué nos toca el resto de mayo, pero es un poco desafortunado al menos para nosotros dos no haber podido rodar esta mañana".

El equipo de Armstrong optó por cambiar el motor antes del final de los entrenamientos, mientras que el de Rahal se planteaba hacer lo mismo.

Una vez que la nube de humo se asentó en la calle de boxes y la sesión continuó, fue VeeKay el que se colocó primero a falta de 26 minutos para el final con una vuelta de 1m09.7872s para destronar a Newgarden.

Pato O'Ward, de Arrow McLaren, entonces usó un juego de alternativos más blandos y se colocó P1 a 14 minutos del final con una vuelta de 1m09.7199s.

La avalancha de tiempos comenzó a llegar cuando los neumáticos alternativos más blandos vieron una rotación de la primera posición con pilotos como Scott McLaughlin, VeeKay, Power y Canapino que fueron los más rápidos antes de que Herta lo resolviera en los momentos finales.