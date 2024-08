Todos los pilotos cuentan con herramientas y trucos en sus respectivos arsenales, pero Romain Grosjean tiene uno que es sutilmente único.

El francés de 38 años, nacido en Suiza, ha utilizado el botón del volante que le proporciona una bebida -incluso cuando no es aplicable en el coche- como parte de un punto de datos para las áreas a tratar durante las juntas técnicas.

Los miembros del equipo Juncos Hollinger Racing (JHR) compartieron con Motorsport.com su aprendizaje del enfoque de Grosjean durante las pruebas de pretemporada, cuando se dieron cuenta de que seguía pulsando el botón a pesar de no tener bebida en el coche.

Fue entonces cuando se enteraron de que lo utiliza para diseccionar las curvas de cada vuelta en un esfuerzo por dar información más detallada a los ingenieros para mejorar los reglajes.

Este enfoque ha ayudado a Grosjean a conseguir cinco top-10, incluyendo el mejor resultado de la historia de JHR con un cuarto puesto en junio en Laguna Seca, a lo largo de las 12 rondas puntuables. También ha participado en dos Fast Six con el equipo, clasificándose como mejor quinto en cada ocasión (San Petersburgo, Toronto).

Grosjean dijo a Motorsport.com: "El botón de la bebida, cuando no hay bebida, es una marca en los datos, por lo que es fácil para el ingeniero averiguarlo porque ya lo sabes cuando estás en la junta y haces las tandas - porque entonces ya no se tratá de intentar adivinar en cuál curva fue, sino que tienes la información porque fue el momento donde pulsé el botón".

"Entonces tienes una marca en los datos, y luego, cuando abres los datos del grupo y ves dónde está la marca, sé lo que pasó y entonces puedes hablar de ello en lugar de tratar de recordar dónde estaba y en qué curva estaba y simplemente pulsar el botón, está ahí.

"Tengo un cerebro pequeño, supongo, ¡así que esto puede facilitar las cosas!".

Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

En cuanto al origen del brillante pero sencillo concepto de Grosjean, no recuerda exactamente cuándo, pero sabe que empezó en los primeros días de su carrera en la Fórmula 1.

"En la Fórmula 1 teníamos el botón, o tal vez era el botón de reconocimiento, para entrar en boxes", dijo Grosjean.

"Cuando decían 'pit', no tenías que responder necesariamente si tenías el botón de confirmación. Así que creo que lo traduje en: 'Vale, puedo usar el botón para señalar algo'".

Veterano de 179 arrancadas en F1, Grosjean convirtió ese rasgo en su transición a la IndyCar Series en 2021, donde debutó con Dale Coyne Racing en una campaña parcial antes de dos campañas a tiempo completo con Andretti Global.

Cuando se le preguntó si era una práctica común con los pilotos en Europa, Grosjean hizo una pausa y luego declaró: "Depende del equipo, pero no, no lo creo. Sólo intento hacer mi vida lo más fácil que puedo".

Romain Grosjean, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Y Grosjean se sentirá halagado por cualquier piloto actual o futuro que adopte este método: "Si me llaman la atención en algo, lo aceptaré. Eso es algo bueno de la IndyCar, creo, estamos ahí fuera esforzándonos por ser el mejor piloto y no es que estemos ocultando cosas a los demás, así que no me importa."

Al mostrar el hack del botón a JHR, sin embargo, podría verlos implementándolo como un recurso para los próximos años.

"Simplemente utilicé mi experiencia y ellos la aceptaron y pensaron que era una idea genial", dijo Grosjean. "Supongo que la utilizarán en el futuro.

"Pero sí, ya sabes, he estado haciendo esto durante más de 20 años y, por supuesto, aprendes cada año.

"Eso es lo bonito del deporte, que puedes ser viejo sin serlo. No creo que pierdas capacidad, sino que ganas más y más experiencia".