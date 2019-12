Historias top 2019, #19: El cambio de guardia en IndyCar

Hace varios años, uno de sus principales rivales, le hizo una oferta basándose en el dinero prometido por uno de sus patrocinadores recientemente adquiridos, que le ofreció un gran trato a un talentoso piloto de IndyCar.

"Dije No'", me explicó el piloto, "porque no sé lo suficiente sobre este patrocinador. Podrían entrar y salir en un año, y puede que no tengan el dinero de todos modos. Y cuando eso ocurra, sabremos que [nombre del propietario del equipo] de repente, dejará al piloto, o lo amenazará con recortarle su sueldo, o lo que sea”.

"No me voy a unir a un equipo donde siempre estoy esperando una bala en la nuca."

Dicho piloto fue sabio al seguir con el trato que tenía. Por supuesto, el patrocinador casi se había ido al cabo de un año de nuestra conversación, y el piloto que el equipo acordó estaba de repente en la calle.

Este año fue el turno de esa mala experiencia para Sébastien Bourdais, cuando su patrocinador del #18 retiró su apoyo de Dale Coyne Racing con Vasser-Sullivan en noviembre, dejando al francés sin trabajo.

Siendo un cuatro veces campeón de CART, y que además tiene la capacidad de conducir sportcars, encontró un acomodo en JDC-Miller Motorsports a lado de Joao Barbosa, con quien correrá en la serie IMSA en 2019.

Pero fue un doloroso recordatorio de que el trabajo de nadie está seguro. A diferencia de las dos temporadas anteriores de IndyCar, Bourdais no había conseguido una victoria para Coyne y había desperdiciado una oportunidad de ganar en Gateway.

Pero mirando a la temporada 2019 en su conjunto, Seb no parecía haber perdido velocidad en absoluto; de hecho, a pesar de que algunas personas hicieron críticas muy entusiastas de Santino Ferrucci el año pasado, el novato sólo brilló en los óvalos. En otros lugares, el veterano de 41 años del otro lado del garaje estaba muy por encima.

"Seb no estuvo muy bien este año, pero aún así fue bueno y tiene la capacidad de volver a serlo", dijo uno de sus simpáticos colegas. "No sé por quién está siendo reemplazado, pero no hay nadie mejor que él disponible... a menos que ese otro Sebastian se haya peleado con Ferrari después del accidente de Brasil".

La noticia de Bourdais se conoció apenas una semana después de que Spencer Pigot fuera informado de que sus servicios ya no eran necesarios en Ed Carpenter Racing. A lo largo de sus tres años y medio en el equipo, el campeón de Indy Lights 2015 había sido bueno, ocasionalmente brillante, pero por lo general estaba a merced de las fluctuaciones en el desempeño irregular del equipo.

Sin embargo, tras la última carrera en Laguna Seca se fue con un apretón de manos con el dueño del equipo, Ed Carpenter, de quien se llevó la idea de que sería renovado.

Menos de dos meses después, las circunstancias de ECR habían cambiado, de modo que cualquier tipo de piloto remunerado parecía de repente un gasto innecesario, a pesar del modesto salario de Pigot.

El subcampeón de Indy Lights de este año, Rinus VeeKay, había impresionado mucho al equipo en sus dos pruebas y vino con un poco de presupuesto, mientras que Conor Daly y la Fuerza Aérea de Estados Unidos también llegaron con apoyo económico.

Nadie puede negar realmente que los recién llegados al ECR merecen sus asientos, pero pocos dirían que Pigot merecía quedarse sin uno que, dada su falta de financiamiento y de tiempo disponible, es la dura realidad a la que se enfrenta ahora.

La pérdida del asiento por parte de James Hinchcliffe con el equipo que este año se llamó Arrow Schmidt Peterson Motorsports fue una sorpresa para este escritor, porque el copropietario del equipo, Sam Schmidt, le había asegurado en la penúltima carrera de la temporada que el veterano canadiense y seis veces ganador se quedaría a bordo para cumplir el tercer y último año de su contrato actual, su sexto año con el equipo.

Las razones por las que la relación se había puesto en duda fueron: 1) los estrechos vínculos de Hinch y los acuerdos personales con Honda que debían suspenderse, ya que la llegada de McLaren al equipo para 2020 había obligado a la escuadra a cambiar a los motores Chevrolet, y 2) era bien sabido que el socio principal, Arrow, estaba extremadamente descontento de que Hinchcliffe, hubiera posado para el número anual de The Body Issue de la revista ESPN, "naked naked".

Sin embargo, la respuesta de Schmidt a pregunta de Motorsport.com sugirió que la relación, aunque dañada, había sanado lo suficiente como para que todos siguieran trabajando juntos.

Hinchcliffe pensaba lo mismo porque... bueno, porque tenía ese año en su contrato. Todavía lo hace, por lo que Arrow, Schmidt, Ric Peterson y McLaren le pagarán para que no corra por ellos el año que viene, algo insultante cuando se piensa.

Pero más allá del insulto, hay algo terriblemente conmovedor en el hecho de que, menos de dos semanas antes, mientras practicaba con Alexander Rossi para la Bathurst 1000, Hinchcliffe había estado apoyando discretamente a Oliver Askew, campeón de Indy Lights en 2019, como su compañero de equipo para el próximo año.

Por supuesto que lo habría sido, si el equipo no hubiera firmado también al campeón de 2018 de la categoría de ascenso, Patricio O'Ward, que había causado una gran impresión en sus ocho arranques en IndyCar. Askew y O'Ward son el camino a seguir en la nueva era del equipo, según los jefes.

Es un asunto difícil. Pero la verdad es que si Hinchcliffe, en la triste ausencia de Robert Wickens de la otra cabina del Arrow SPM, hubiera podido continuar con el impulso del equipo en 2018, tal vez ganando una carrera o dos, probablemente seguiría conduciendo el coche número 5 el año que viene.

En cambio, una temporada en gran parte anónima, en la que se asoció con un novato que no era sorprendente, Marcus Ericsson, en lugar de con los fenomenales Wickens, significó que Hinchcliffe se convirtió en algo mucho más prescindible, con contrato o sin él.

