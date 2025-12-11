IndyCar introducirá un sistema de fiscalización independiente en 2026

La IndyCar Series contará con un sistema de fiscalización independiente para la temporada 2026, confirmó el organismo sancionador el jueves. El nuevo sistema también se extenderá a Indy NXT, la categoría soporte del principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos.

La nueva organización independiente y sin fines de lucro – INDYCAR Officiating Inc. – ha sido creada y estará gobernada por un Consejo Independiente de Fiscalización (IOB, por sus siglas en inglés) compuesto por tres personas. Los miembros del consejo seleccionarán a un Director General de Fiscalización (MDO) y establecerán su presupuesto anual.

Los miembros del consejo fueron seleccionados de forma independiente esta semana. Los dueños de los equipos de IndyCar, que son miembros fundadores, eligieron a dos miembros mediante votación, seleccionando a la leyenda del automovilismo Ray Evernham y al veterano de la industria automotriz Raj Nair. El otro miembro, Ronan Morgan, fue designado por la FIA.

"Hemos mantenido el compromiso de contar con una fiscalización independiente para 2026, y nos complace anunciar este siguiente paso", dijo el presidente de IndyCar, Doug Boles. "Los dueños de los equipos de IndyCar y la FIA han seleccionado un consejo de primer nivel, con una gran integridad, un conocimiento increíble y una intensa pasión por el automovilismo y las carreras IndyCar".

El director general reportará directamente al consejo independiente sin supervisión de IndyCar ni de los directivos de Penske Entertainment. Este individuo estará a cargo de toda la supervisión de la fiscalización, lo que incluirá la contratación de personal para el control de carrera, la inspección técnica de IndyCar y la responsabilidad de hacer cumplir el reglamento de IndyCar tanto en IndyCar como en Indy NXT.

"Este fue un proceso exhaustivo y tengo plena confianza en el consejo de fiscalización independiente que ha sido elegido por los dueños de los equipos de nuestro deporte", dijo Chip Ganassi, dueño de Chip Ganassi Racing. "Espero su guía mientras dan el siguiente paso de contratar a un director general".

Los dos miembros del IOB elegidos mediante votación de los equipos con membresía oficial son:

• Ray Evernham – Veterano del automovilismo que, principalmente, se desempeñó como jefe de equipo en tres de los campeonatos de la NASCAR Cup Series de Jeff Gordon. Evernham también lideró el regreso de Dodge a NASCAR como propietario de Evernham Motorsports antes de convertirse más tarde en analista, productor y consultor de televisión.

• Raj Nair – Veterano de 30 años en las industrias automotriz y del automovilismo, Nair tiene una amplia experiencia y conocimientos en cumplimiento técnico como ejecutivo en Singer Group, Inc., Multimatic, Inc. y Ford Motor Company, donde también fue presidente de Ford Norteamérica de 2017 a 2018. Como director técnico y vicepresidente ejecutivo del desarrollo global de productos de Ford (2012-17), Nair fue responsable de todos los programas de Ford Motorsport, incluidos NASCAR, IMSA y el FIA WEC.

El tercer miembro del IOB, designado por la FIA, es:

• Ronan Morgan – Aporta más de 50 años de experiencia en el automovilismo mundial como alto funcionario, promotor, organizador y competidor. Con la FIA, Morgan fue presidente de los comisarios deportivos en más de 100 carreras y rallyes internacionales, fue director deportivo del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2009 a 2021 y es presidente de la comisión de pilotos de la FIA. Morgan también es miembro del Consejo Mundial de Automovilismo de la FIA y asesor del presidente de la FIA.

El papel de la FIA en el sistema de fiscalización independiente de IndyCar se limitará a la designación de su representante en el consejo.

"IndyCar es un ícono estadounidense y estoy orgulloso de la relación que estamos construyendo juntos", dijo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. "La experiencia independiente de la FIA en ofrecer una fiscalización coherente en nuestros Campeonatos del Mundo, combinada con la innovación y el espíritu competitivo de IndyCar, apoyará el crecimiento continuo de la serie. Espero con interés el trabajo que tenemos por delante".

La contratación del director general de fiscalización, junto con detalles adicionales, se anunciará a principios de 2026.

Lea también: IndyCar Tony Kanaan elogia a la FIA por revisar los puntos de la superlicencia de IndyCar