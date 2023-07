Power se lleva las poles en Iowa, con O'ward en el top 5

Power encabezó la sesión clasificatoria de dos vueltas alrededor del óvalo de 7/8 de milla con una mejor vuelta de 17.7246s, lo que supuso una velocidad promedio más rápida de 181.578mph.

Power marcó el ritmo en ambas vueltas, lo que significa que consigue la pole position para cada una de las carreras. También supuso las poles número 69 y 70 para el australiano, que atribuyó su velocidad al equilibrio de su coche.

El formato para la ronda doble de IndyCar en Iowa consiste en que cada piloto daba dos vueltas en soledad, la primera de las cuales fijaba su posición para la carrera inaugural y la segunda determinaba su posición en la parrilla del domingo.

Justo cuando la sesión de clasificación estaba a punto de comenzar a las 8:30 de la mañana (hora local), cayó un fuerte chaparrón y empapó la pista. Tras los esfuerzos de secado, la sesión se puso en marcha poco menos de dos horas después.

Power produjo 181.426mph en la primera vuelta y fue aún más rápido con 181.578mph en su segunda vuelta. "Podría haber sido un poco mejor", dijo.

Scott McLaughlin no disfrutó de la velocidad de su compañero de equipo, pero rodó en 180.334 mph y 179.635 mph para situarse segundo en ambas carreras. "El coche iba bien, me lo he pasado genial, pero Will Power es un genio".

El tercer piloto de Penske, Josef Newgarden - que fue el más rápido en los entrenamientos de ayer - sólo pudo lograr vueltas de 180.081mph y 177.864mph, que lo colocaron tercero y séptimo en las parrillas. "No fui lo suficientemente rápido, así de sencillo", lamentó.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Scott Dixon fue el cuarto más rápido del Chip Ganassi Racing en la primera carrera, pero cayó a la novena posición en la segunda. Pato O'Ward (Arrow McLaren) rodó en 178.390mph y 177.217mph para ser quinto y 11º.

Colton Herta (Andretti Autosport) desarrolló "demasiado subviraje" durante su segunda vuelta, pero al conseguir dos vueltas en la franja de 178 mph, saldrá sexto y quinto respectivamente.

El dominador del campeonato Alex Palou, que admite que los óvalos cortos son su punto débil, se clasificó séptimo para la primera carrera, pero cayó a 12º en su segunda vuelta.

Romain Grosjean (Andretti) también tuvo una gran caída entre sus vueltas de 0.2s, lo que equivale a casi 2mph. "Tuve un gran momento en la curva 3 en mi segunda vuelta", confesó, y aunque saldrá octavo hoy, tendrá que salir desde casi atrás el domingo.

David Malukas (Dale Coyne Racing) sufrió un gran momento en los baches de la curva 1, pero mantuvo valientemente el pie en el acelerador. "Tuve muchos sustos porque el coche tocaba mucho fondo", admitió. "Me aseguré de evitar ese bache en la segunda vuelta".

Su segunda vuelta lo propulsó a una excelente tercera posición en la parrilla para la carrera del domingo, y empezará la de hoy desde la novena plaza. La otra gran diferencia fue Ed Carpenter, que rodó primero en el orden de clasificación. Su velocidad en la segunda vuelta lo situó cuarto en la parrilla del domingo, mientras que sólo fue el 18º más rápido para la primera carrera.

Graham Rahal fue el mejor piloto de Rahal Letterman Lanigan, sexto para la segunda carrera, pero hoy saldrá 13º.

El argentino Agustín Canapino clasificó 24º para la competencia del sábado, justo detrás de Callum Illott, su compañero en Juncos Hollinger Racing, y 23º para la del domingo

Antes de la sesión, Jack Harvey, de Rahal, recibió una penalización de nueve posiciones en la parrilla por su papel en la colisión en la primera curva de Toronto el fin de semana pasado. Como consecuencia, saldrá en la parte trasera en ambas carreras.

La primera carrera empieza hoy a las 2:06pm hora local. Ingresa aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

Parrilla de salida de la carrera 1 de la IndyCar en el Iowa Speedway: