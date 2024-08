Juri Vips regresa al equipo Rahal de IndyCar en Portland

El ex piloto del Red Bull Junior Team Juri Vips regresará a la competición de la IndyCar Series en Portland el mes que viene en un cuarto coche de Rahal Letterman Lanigan Racing.

Vips, ex piloto reserva de Red Bull F1, pilotará el Honda nº 75 de RLL en el circuito de 12 curvas y 1,964 millas, donde debutó hace un año, cuando terminó 18º.

Pilotará junto a sus compañeros de equipo Pietro Fittipaldi, Christian Lundgaard y Graham Rahal. El patrocinador principal del equipo, AMADA, formó parte de la única participación de Takuma Sato, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, en "El mayor espectáculo de las carreras" a principios de este año.

Esta será la tercera participación del piloto estonio de 23 años en la IndyCar. El año pasado corrió en Laguna Seca, donde estuvo a punto de clasificarse para la Firestone Fast Six antes de que un cambio de motor no autorizado le relegara a la 13ª posición de la parrilla.

Se clasificó 24º tras verse implicado en un accidente múltiple en la primera vuelta.

Juri Vips, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, accidente Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

"Estoy muy agradecido al equipo por darme esta oportunidad", dijo Vips. "He estado trabajando estrechamente con el equipo en el programa del simulador y ha pasado un año desde que he estado en el coche, pero confío en que la experiencia adquirida el año pasado en Portland y Laguna Seca me ayudará a ponerme al día rápidamente.

"Seguirá siendo un reto muy grande y que estoy deseando afrontar".

Antes de su debut el año pasado, Vips probó por primera vez un coche de Indy para RLL en Sebring International Raceway el 12 de octubre de 2022, seguido de otra prueba en Barber Motorsports Park el 12 de marzo de 2023.

Desde entonces ha formado parte de la lista de pilotos de RLL, realizando pruebas estáticas en simulador.

El propietario del equipo, Bobby Rahal, dijo: "Por un lado, demostró tanto en Portland como en Laguna Seca el año pasado que ciertamente tiene el ritmo para figurar en cualquier evento que corra con nosotros.

"Ha trabajado mucho para nosotros en el simulador este año, lo que nos ha ayudado a entender el sistema híbrido, así que es bueno recompensarle por su esfuerzo. Espero que esto le lleve a correr más carreras con RLL".