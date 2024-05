VIDEO: Lundqvist sufre el primer accidente de la Indy 500 2024

Aproximadamente a los 90 minutos de la sesión, el piloto sueco de 25 años seguía al dúo de Arrow McLaren formado por Pato O'Ward y Alexander Rossi cuando el tren trasero de su Honda nº 8 de Chip Ganassi Racing se rompió a mitad de la curva y golpeó el muro de la curva 2. Los daños dejaron el coche de Lundqvist inestable y rebotando hacia el muro interior antes de volver a detenerse en la recta posterior del circuito de 2,5 millas.

Lundqvist, uno de los siete novatos inscritos en la prueba, pudo salir por su propio pie tras ser asistido por el equipo de seguridad AMR de la IndyCar.

Su compañero de equipo en CGR, Scott Dixon, señaló que "en la vuelta en la que entré, el coche se me soltó mucho en las curvas 1 y 2 y no sé por qué, porque el equilibrio ha sido realmente bueno. Pero es más o menos por la forma en que entré. Yo estaba como 'eh, algo no se sentía bien allí'. Así que quizá eso le sorprendió".

Sin embargo, Lundqvist, que fue rápidamente revisado y dado de alta en el centro de atención del circuito, afirmó que simplemente tocó el bordillo interior, lo que desequilibró el coche y le envió fuera de la pista.

Estoy bien", dijo un abatido Lundqvist. "Sólo quiero pedir disculpas al equipo. Obviamente, no es lo que queríamos. Es una lástima. Sé que los chicos ha trabajado muy duro también para poner este coche juntos, así que apesta. Es mi error. Sé exactamente lo que hice: Toqué el bordillo en la curva 2 y no pude mantenerlo. Algo de lo que se habla a menudo por aquí. Pero es sólo un error por mi parte y obviamente mi equipo tiene que pagar el precio por ello, así que sí, apesta. Pero estoy bien".

Más tarde añadió: "Sé que nos recuperaremos de algo así. Eso no significa que no apeste en el momento. Obviamente, duele y especialmente cuando es tu error, pero nos recuperaremos y aprenderé de ello. Queda más o menos una semana para la carrera, así que nos recuperaremos".

Lundqvist, campeón de la Indy NXT en 2022, había dado 23 vueltas con un mejor crono de 226.261 mph, suficiente para situarse sexto en la clasificación general.