La reacción de los pilotos de IndyCar al momento del maniquí en Barber

Una carrera llena de acción contó con un momento extraño que tomó a todos desprevenidos después de que un maniquí llamado "Georgina" -instalado por el excéntrico propietario de la pista George Barber en 2016- cayera desde el puente peatonal a la hierba a un lado de la pista cerca de la curva 8 en la vuelta 52 de las 90 previstas.

A Santino Ferrucci, de A.J. Foyt Racing, que corría cuarto en ese momento, se le pudo oír gritar por la radio: "¡La mujer que colgaba del puente se cayó!"

A lo que el presidente del equipo, Larry Foyt, intentó mantener la compostura entre risas para responder: "10-4. Sigue haciendo lo que estás haciendo".

Los coches pasaron a toda velocidad, y Luca Ghiotto, que debutaba en la IndyCar con Dale Coyne Racing, fue el primero en cortar la mano de la muñeca - que estaba construida de fibra de vidrio y plástico.

Los comisarios de la IndyCar no mostraron amarilla por el incidente, y el maniquí fue recogido por los equipos de seguridad después que apareciera una neutralización tres vueltas más tarde, cuando Sting Ray Robb -compañero de equipo de Ferrucci- estrelló su coche contra la barrera de la curva 1 debido a un fallo en la dirección.

Durante la rueda de prensa posterior a la carrera, Will Power, piloto del Team Penske, que terminó segundo en la carrera, fue preguntado por Motorsport.com sobre el incidente.

"Vi que salía la amarilla y había una señora tirada a un lado", dijo Power. "Me dije: 'Me estás tomando el pelo, ¿quién la ha dejado tirada? Hay una amarilla por esa señora'.

"Habría sido gracioso si hubiera entrado en la cabina de alguien: '¡Hay una señora atacándome!'".

Afortunadamente, Power reconoció a "Georgina" y tuvo la suficiente conciencia como para no confundirla con una persona real.

"Sabía exactamente lo que era", dijo. "Era una señora colgada. Van a tener que conseguir seriamente unos buenos cables".

Entonces Power preguntó si alguien la había atropellado, a lo que se le confirmó que Ghiotto había destrozado la mano derecha de la muñeca.

"Debería ir en una vitrina, preservar el cuerpo", dijo Power. "¡Mumificarlo!"

Georgina y Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet Foto de: Joey Barnes

Scott McLaughlin, compañero de equipo de Power, que lideró 58 vueltas para hacerse con la victoria por segundo año consecutivo en el circuito de 2,3 millas y 17 curvas, se sintió frustrado en un principio al pensar que la bandera amarilla había salido por la visita del maniquí a la pista.

"Estaba un poco enfadado", dijo McLaughlin. "Luego me di cuenta de que alguien más había golpeado la valla. La amarilla no era para eso".

"Me encantan las cosas artísticas, pero probablemente no hace falta que esté por encima de la pista para provocar una amarilla así. Probablemente sea lo que cambie el año que viene. No lo sé".

"Me encanta esa parte de esto. Es único. Es simplemente una pista divertida. Sí, si perdía por eso, contra una dama que se cayó... No diré más. Era un maniquí. No era una persona real".