IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

La Honda Indy 200, celebrada en el Mid-Ohio Sports Car Course, fue un triunfo rotundo para Pato O’Ward, que se alzó con la victoria por delante de su compañero de equipo Christian Lundgaard, logrando así el primer doblete de Arrow McLaren SP en la IndyCar Series.

O’Ward y Lundgaard, que partió desde la pole, lideraron entre ambos 86 de las 90 vueltas en lo que acabó siendo una carrera agotadora y sin banderas amarillas, disputada en condiciones de calor y humedad en el circuito de terreno natural de 13 curvas y 2,258 millas. El momento decisivo se produjo en la vuelta 42, cuando Lundgaard se abrió demasiado en la curva 2, lo que permitió a O’Ward acercarse y, finalmente, hacerse con el liderato decisivo en la curva 5. O’Ward acabó ganando por 0,9877 s de ventaja sobre Lundgaard.

Se produjeron un total de 97 adelantamientos, 82 de ellos por posición. Además, 24 coches seguían en la vuelta del líder, todo un récord para la prueba.

Estos son los ganadores y los perdedores de la 11.ª prueba de la temporada 2026.

GANADOR: Arrow McLaren

Tony Kanaan, Pato O’Ward, Arrow McLaren Foto: Penske Entertainment

Siempre que una escudería consigue un doblete, es probable que acabe en esta lista. Sin embargo, Arrow McLaren fue el único equipo que colocó sus tres coches entre los diez primeros, gracias a que Nolan Siegel logró meterse en el top 10.

A pesar del drama fuera de la pista —Arrow McLaren optó por no renovar a Lundgaard, que llegaba al fin de semana de carrera como el único piloto que había ganado (dos veces) o siquiera subido al podio (cuatro veces), y permitió que el danés se marchara al final de la temporada—, el equipo disfrutó de su mejor fin de semana de carrera de 2026.

Ahora que O’Ward ha conseguido su primera victoria, será interesante ver cómo se desarrolla el resto de la temporada, pero está claro que todos están dando lo mejor de sí mismos para sacar el máximo partido al presente.

Más de la IndyCar: IndyCar Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

Marcus Ericsson, Andretti Global Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Había quien pensaba que Ericsson podría haber sido un tapado para la carrera del domingo pasado, sobre todo teniendo en cuenta que ya había quedado segundo en Mid-Ohio.

Sin embargo, tras clasificarse séptimo con el Honda n.º 28 de Andretti Global, el sueco nunca llegó a encontrar su ritmo y todo empezó a ir de mal en peor cuando, en su primera parada en boxes en la vuelta 11, un calado del motor durante la parada le costó una valiosa posición en pista y le relegó casi al final del pelotón. A partir de ahí, recuperó algo de terreno, pero luego se le impuso una penalización por un contacto evitable con el Honda n.º 9 de Chip Ganassi Racing, pilotado por Scott Dixon, lo que le costó dos posiciones en pista.

Al final, Ericsson terminó en 21.ª posición, mientras que sus compañeros de equipo, Kyle Kirkwood y Will Power, terminaron tercero y sexto, respectivamente.

Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

Rinus VeeKay clasificó el Chevrolet n.º 76 de Juncos Hollinger Racing(JHR) entre los "Fast Six", situándose sexto en la parrilla, y en un momento dado llegó a acechar al letal dúo de Arrow McLaren formado por O’Ward y Lundgaard.

Lo único que, en última instancia, impidió al holandés subir al podio fue una parada final lenta, lo que permitió a Kirkwood adelantarle y hacerse con el último puesto del podio, mientras que VeeKay aguantó el ataque del actual y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou, para acabar cuarto.

Este resultado supuso el segundo cuarto puesto para VeeKay y JHR en las últimas tres jornadas de carrera, igualando el resultado obtenido en Road America. Además, supone el mejor resultado de JHR en un circuito urbano desde que Romain Grosjean lograra el mismo puesto en el WeatherTech Raceway Laguna Seca durante la temporada 2024.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Foto: Penske Entertainment

Fue un fin de semana desastroso para Dale Coyne Racing (DCR).

Romain Grosjean se clasificó en 19.ª posición y terminó en 23.ª, mientras que su compañero de equipo, el novato Dennis Hauger, se quedó rezagado en última posición; se clasificó y terminó en 25.ª posición, siendo el único coche a una vuelta del líder.

En general, fue una sorpresa teniendo en cuenta que el año pasado el equipo logró un noveno puesto con VeeKay.

Esta última actuación ha puesto de relieve, de la peor manera posible, lo que ha sido un último mes y pico lleno de dificultades para DCR, en el que el 13.º puesto de Hauger ha sido el mejor resultado de un total de cinco clasificaciones entre el 20.º puesto y peor, entre él y Grosjean.

GANADOR: Kyle Kirkwood

Kyle Kirkwood, Andretti Global con Curb-Agajanian Foto: Penske Entertainment

Resulta sorprendente que, para alguien que sumó ocho victorias en nueve carreras en las categorías inferiores en Mid-Ohio, Kirkwood haya conseguido ahora su primer podio en este circuito —lo que, quizás aún más curioso, es también su primer podio en la IndyCar en un circuito urbano—.

Sin embargo, más vale tarde que nunca, ya que el tercer puesto de Kirkwood llegó tras un décimo puesto en la clasificación, un resultado que no fue precisamente brillante.

El piloto de 27 años, natural de Florida, suma ya cuatro podios esta temporada (incluida su victoria en Arlington) y ha vuelto a auparse al segundo puesto en la clasificación del campeonato. Quizá lo más destacable, sin embargo, es cómo ha recortado seis puntos de la ventaja de Palou en las últimas tres jornadas de carrera; se encuentra a 56 puntos (404-348) del líder a falta de siete rondas para el final.

PERDEDOR: Mick Schumacher

Mick Schumacher, Rahal Letterman Lanigan Racing Foto: Penske Entertainment

En pocas palabras, fue un fin de semana complicado para Mick Schumacher.

Aunque el alemán se clasificó en 16.ª posición (salió 15.º tras la penalización en la parrilla de Sting Ray Robbpor un cambio de motor no autorizado), salir con los neumáticos alternativos más blandos resultó ser demasiado complicado. Desde que se bajó la bandera verde, fue perdiendo posiciones y nunca fue capaz de completar una tanda limpia. Y justo cuando parecía que podría rodar sin problemas, se encontró con el tráfico de Robb o Grosjean, y nunca logró adelantarles.

Al final, fue el peor resultado de Schumacher desde el Barber Motorsports Park en abril, donde también terminó 24.º. Ya sea por la adaptación al circuito o porque Rahal Letterman Lanigan Racing está probando piezas de nuevo desarrollo y lo está utilizando como conejillo de indias, algo no acaba de cuajar en los circuitos de carretera con terreno natural.

¡Somos tu fuente favorita de noticias!