IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera
Palou amplía aún más su ventaja en el campeonato y ya cuenta con 83 puntos de ventaja sobre su rival más cercano
Con su quinta victoria de la temporada 2026 de la IndyCar, Alex Palou cuenta ahora con una ventaja de 83 puntos en la lucha por el campeonato.
A pesar de haber sido hospitalizado brevemente el sábado tras un accidente en los entrenamientos y de salir desde la parte trasera de la parrilla, David Malukas se hizo con un podio y se aúpa al segundo puesto de la clasificación. Kyle Kirkwood es ahora tercero, a 87 puntos del líder y a cuatro puntos de Malukas.
Rinus VeeKay se ha colado entre los diez primeros, continuando así una impresionante temporada con Juncos Hollinger.
Mick Schumacher ha conseguido su primer top 10 como piloto de IndyCar y ya no es el último entre los pilotos a tiempo completo en la clasificación.
Clasificación de la IndyCar de la 2026 tras Nashville (12.ª carrera de 18)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|Alex Palou
|457
|2
|David Malukas
|374
|3
|Kyle Kirkwood
|370
|4
|Christian Lundgaard
|353
|5
|Pato O'Ward
|336
|6
|Josef Newgarden
|310
|7
|Felix Rosenqvist
|296
|8
|Scott McLaughlin
|295
|9
|Marcus Ericsson
|250
|10
|Rinus VeeKay
|237
|11
|Scott Dixon
|236
|12
|Graham Rahal
|229
|13
|Marcus Armstrong
|225
|14
|Will Power
|220
|15
|Kyffin Simpson
|216
|16
|Alexander Rossi
|197
|17
|Santino Ferrucci
|196
|18
|Louis Foster
|173
|19
|Nolan Siegel
|164
|20
|Dennis Hauger (R)
|157
|21
|Romain Grosjean
|155
|22
|Christian Rasmussen
|151
|23
|Caio Collet (R)
|137
|24
|Mick Schumacher (R)
|132
|25
|Sting Ray Robb
|123
|26
|Conor Daly
|24
|27
|Takuma Sato
|20
|28
|Jack Harvey
|8
|29
|Jacob Abel (R)
|6
|30
|Helio Castroneves
|5
|31
|Ed Carpenter
|5
|32
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33
|Katherine Legge
|5
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