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IndyCar Nashville

IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera

Palou amplía aún más su ventaja en el campeonato y ya cuenta con 83 puntos de ventaja sobre su rival más cercano

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Kyle Kirkwood

Con su quinta victoria de la temporada 2026 de la IndyCar, Alex Palou cuenta ahora con una ventaja de 83 puntos en la lucha por el campeonato.

A pesar de haber sido hospitalizado brevemente el sábado tras un accidente en los entrenamientos y de salir desde la parte trasera de la parrilla, David Malukas se hizo con un podio y se aúpa al segundo puesto de la clasificación. Kyle Kirkwood es ahora tercero, a 87 puntos del líder y a cuatro puntos de Malukas.

Rinus VeeKay se ha colado entre los diez primeros, continuando así una impresionante temporada con Juncos Hollinger.

Mick Schumacher ha conseguido su primer top 10 como piloto de IndyCar y ya no es el último entre los pilotos a tiempo completo en la clasificación.

Lee también:

Clasificación de la IndyCar de la 2026 tras Nashville (12.ª carrera de 18)

Pos. Piloto Puntos
1 Alex Palou 457
2 David Malukas 374
3 Kyle Kirkwood 370
4 Christian Lundgaard 353
5 Pato O'Ward 336
6 Josef Newgarden 310
7 Felix Rosenqvist 296
8 Scott McLaughlin 295
9 Marcus Ericsson 250
10 Rinus VeeKay 237
11 Scott Dixon 236
12 Graham Rahal 229
13 Marcus Armstrong 225
14 Will Power 220
15 Kyffin Simpson 216
16 Alexander Rossi 197
17 Santino Ferrucci 196
18 Louis Foster 173
19 Nolan Siegel 164
20 Dennis Hauger (R) 157
21 Romain Grosjean 155
22 Christian Rasmussen 151
23 Caio Collet (R) 137
24 Mick Schumacher (R) 132
25 Sting Ray Robb 123
26 Conor Daly 24
27 Takuma Sato 20
28 Jack Harvey 8
29 Jacob Abel (R) 6
30 Helio Castroneves  5
31 Ed Carpenter 5
32 Ryan Hunter-Reay 5
33 Katherine Legge 5

 

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