IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

El domingo por la noche no habrá carrera de IndyCar. En un principio, estaba previsto que la carrera diera comienzo sobre las 17:35 h (hora del Este), pero se retrasó más de una hora debido a la final del Mundial de la FIFA. España y Argentina empataron a 0-0, lo que llevó el partido a la prórroga, y España acabó alzándose con su primer título mundial desde 2010 tras imponerse por 1-0.

Pero justo cuando terminaba la retransmisión del Mundial en FOX, la lluvia y los rayos azotaron Nashville, lo que retrasó aún más la carrera de IndyCar. Se realizaron labores de secado de la pista que lograron algunos avances, pero justo antes de las 21:00 h EST cayó otro fuerte chaparrón sobre el circuito.

En ese momento, la IndyCar tomó la decisión de aplazar la carrera hasta el lunes. El evento se ha reprogramado para las 15:00 h EST del lunes. FOX se encargará de la retransmisión.

Cuando la carrera dé comienzo, Kyle Kirkwood saldrá desde la pole position. Espera recortar la diferencia de 55 puntos que le separa actualmente del cuatro veces campeón vigente, Alex Palou, que salió cuarto. En cuanto a Palou, está sin duda de muy buen humor después de que su país natal se alzara con la victoria en la final del Mundial, como se puede ver a continuación:

Junto a Kirkwood en la primera fila estará Josef Newgarden, ganador de la última carrera en óvalo celebrada en el WWT Raceway.

David Malukas, que tuvo que ser trasladado al hospital tras un fuerte accidente en los entrenamientos del sábado por la mañana, regresó a la pista más tarde ese mismo día y lideró la sesión vespertina.

Scott McLaughlin sale tercero, seguido de Palou en cuarta posición y Scott Dixon en quinta. Puedes consultar la parrilla de salida completa AQUÍ.