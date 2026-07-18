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Crónica de clasificación
IndyCar Nashville

IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°

El piloto de Andretti se impuso al vigente ganador de la carrera con una media de 196,852 mph, mientras que David Malukas no pudo clasificarse tras sufrir un grave accidente durante los entrenamientos.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian

Kyle Kirkwood consiguió la pole position para el Gran Premio Borchetta Bourbon Music City en el Nashville Superspeedway.

El piloto de Florida, segundo en el campeonato, fue el penúltimo en clasificarse y logró un impresionante promedio de 196.852 mph en dos vueltas con su Honda Andretti Global n.° 27. Es su primera pole de la temporada y la segunda en el Nashville Superspeedway.

Josef Newgarden, el vigente ganador de la carrera, terminó segundo tras una media de 196,642 mph en dos vueltas.

David Malukas, del equipo Penske, no se clasificó tras su accidente en la primera sesión de entrenamientos, que le obligó a ir a un hospital cercano y a preparar un coche de repuesto. Aún no se ha determinado si Malukas participará en el resto del fin de semana.

Resumen

Christian Rasmussen, de ECR, marcó el mejor tiempo inicial, con una media de 195,585 mph en dos vueltas, superando a Arrow. Nolan Siegel de McLaren y el novato de AJ Foyt Racing, Caio Collet.

Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, el noveno piloto en salir, ascendió al segundo puesto en la tabla de tiempos con un promedio de 195.332 mph en dos vueltas.

Tras las primeras nueve tandas, Rasmussen lideraba la clasificación, seguido de Ferrucci, Siegel, Collet, Mick Schumacher y Louis Foster.

Alexander Rossi fue el décimo piloto en salir y realizó una excelente clasificación con su Chevrolet #20 de ECR, registrando un promedio de 195.664 mph en dos vueltas para arrebatarle la pole provisional a su compañero de equipo Rasmussen.

Ni Kyffin Simpson ni Will Power pudieron disputar la primera fila provisional, aunque Power llegó a ocupar brevemente el quinto puesto con una velocidad de 194.892 mph.

Graham Rahal no pudo completar ninguna tanda de clasificación debido a múltiples paradas del motor que le impidieron salir del pit lane dentro de los 60 segundos obligatorios. Ventana. Llamó por radio con la "presión de combustible a cero" en su Honda #15 de RLL. Como resultado, se vio obligado a salirse de la fila y fue remolcado de vuelta al garaje.

Marcus Armstrong, el decimotercer piloto en salir tras los percances de Rahal, completó un par de vueltas sólidas y colocó su Honda #66 de Meyer Shank Racing en tercer lugar con una velocidad de 195.578 mph.

El Chevrolet #76 de Juncos Hollinger Racing de Rinus VeeKay salió a continuación y logró ascender al cuarto lugar con una velocidad de 195.434 mph. Marcus Ericsson de Andretti Global siguió a VeeKay en el orden y se ubicó en quinto lugar.

El seis veces campeón de la IndyCar Series, Scott Dixon, salió a continuación y registró un promedio de 195.802 mph para arrebatarle la pole provisional a Rossi.

McLaughlin superó inmediatamente a Dixon con un promedio de 196.087 mph en su Chevrolet #3 del Team Penske.

Meyer Shank El piloto de Racing, Felix Rosenqvist, salió a pista a continuación y realizó una discreta tanda de dos vueltas a 194.808 mph, ubicándose en la 13.ª posición.

El vigente ganador de la carrera, Newgarden, fue el 19.º de los 21 pilotos inicialmente previstos en salir a pista, y relegó a su compañero de equipo de Team Penske al segundo puesto tras una media de dos vueltas de 196.642 mph.

Pato O’Ward, de Arrow McLaren, no pudo luchar por la pole con una tanda de dos vueltas a 195.154 mph, quedando en la 10.ª posición, justo por delante de su compañero de equipo Siegel.

Los problemas de Christian Lundgaard en óvalos continuaron, con una pésima sesión de clasificación a 194.086 mph que lo dejó en la 17.ª posición a falta de dos pilotos.

Kirkwood confirmó su buen ritmo en los entrenamientos con una media de 196.852 mph, superando a Newgarden en la clasificación provisional. Pole position.

Alex Palou, vigente campeón y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, salió último y no pudo mejorar su cuarto puesto con una velocidad media de 196,050 mph.

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 2

47.5485

   100.924
2 United States J. Newgarden Team Penske 2 2

+0.0508

47.5993

 0.0508 100.817
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 2

+0.1854

47.7339

 0.1346 100.532
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 2

+0.1944

47.7429

 0.0090 100.513
5 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 2

+0.2549

47.8034

 0.0605 100.386
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 2

+0.2886

47.8371

 0.0337 100.315
7
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 2

+0.3080

47.8565

 0.0194 100.275
8 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 2

+0.3096

47.8581

 0.0016 100.271
9 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 2

+0.3448

47.8933

 0.0352 100.198
10 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 2

+0.3560

47.9045

 0.0112 100.174
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 2

+0.3698

47.9183

 0.0138 100.145
12 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 2

+0.4137

47.9622

 0.0439 100.054
13
N. Siegel Arrow McLaren
 6 2

+0.4646

48.0131

 0.0509 99.948
14 Australia W. Power Andretti Global 26 2

+0.4936

48.0421

 0.0290 99.887
15 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 2

+0.4941

48.0426

 0.0005 99.886
16 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 2

+0.4972

48.0457

 0.0031 99.880
17 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 2

+0.4987

48.0472

 0.0015 99.877
18 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 2

+0.6109

48.1594

 0.1122 99.644
19 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 2

+0.6775

48.2260

 0.0666 99.506
20
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 2

+0.6790

48.2275

 0.0015 99.503
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 2

+0.8497

48.3982

 0.1707 99.152
22 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 2

+1.0533

48.6018

 0.2036 98.737
23 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 2

+1.1451

48.6936

 0.0918 98.551
24 United States D. Malukas Team Penske 12 0

 

    
25 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0

 

    
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