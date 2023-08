IndyCar Nashville: Will Power el mejor, O'Ward 4° y Canapino en 24°

Power rodó en el circuito urbano provisional de 11 curvas y 2,1 millas en 1m16.4042s, pero terminó su sesión estrellándose contra el muro en la curva 1.

Después de una lluvia que afectó a los entrenamientos previos de la Indy NXT, la pista se había secado completamente para la sesión de 75 minutos.

El debutante de Chip Ganassi Racing Marcus Armstrong marcó el ritmo inicial con 1m18.2776s, menos de una décima por delante del ganador de Toronto Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing).

Lundgaard mejoró a 1m18.009s para hacerse con la primera posición, 0.02s por delante de Romain Grosjean (Andretti Autosport).

Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fue uno de los primeros visitantes de la salida de pista de la curva 9, pero se reincorporó para ocupar la primera posición a mitad de carrera con 1m17.4437s. Alex Palou, dominador de la serie, se colocó en cabeza para Ganassi con 1m16.9063s, 0.06s más rápido que Colton Herta (Andretti).

Scott McLaughlin, del equipo Penske, fue el tercero más rápido con neumáticos primarios, por delante de Scott Dixon y su compañero de Ganassi Armstrong.

Los equipos han rodado con neumáticos alternativos en los últimos 15 minutos después de que sus simulacros de carrera se completaran con los primarios.

Palou ha rodado en 1m16.6494s para ampliar su ventaja, antes de que Power le superara con 1m16.4042s. Alexander Rossi (McLaren) se puso tercero justo antes de una bandera roja porque Callum Ilott (Juncos Hollinger Racing) se quedó tirado en la salida de pista de la curva 11. La sesión se reanudó, pero se volvió a mostrar roja.

La sesión se reanudó, pero se volvió a mostrar la bandera roja cuando Power golpeó el muro en la curva 1 y se vio obligado a reincorporarse con dificultad, mientras que Benjamin Pedersen se quedó parado en la curva 11. "Me he bloqueado un poco en la entrada, pensaba que lo iba a conseguir. No es lo ideal", lamentó Power.

O'Ward fue cuarto, por delante de Lundgaard, Herta, David Malukas (Dale Coyne Racing), Grosjean, McLaughlin y Dixon.

El debutante Linus Lundqvist fue un impresionante 11º piloto del Meyer Shank Racing, que sustituye al todavía sancionado Simon Pagenaud.

Armstrong, Rossi y Jack Harvey (Rahal) fueron otros de los que visitaron la escapatoria de la curva 9, mientras que McLaughlin también tuvo un momento que le hizo detenerse en la curva 10. Marcus Ericsson también se deslizó hasta detenerse, esta vez en la curva 4, y el ganador inaugural de la carrera aquí sufrió para conseguir el 25th mejor tiempo.

