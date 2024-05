El ex director deportivo de Haas F1 dirigirá el equipo Juncos en IndyCar

O'Neill, , que ocupó los cargos de director deportivo y team manager de Haas en la F1 entre 2014 y 2017, pasa a ocupar un puesto de nueva creación en JHR y trabajará junto al actual jefe de equipo, David Morgan.

O'Neill trabajó por primera vez en la F1 pasando siete años en Jordan, desempeñando las funciones de director de equipo y jefe de mecánicos. Luego fue reclutado para poner en marcha el equipo Virgin/Marussia, que más tarde se convirtió en Manor, para su debut en 2010 y asumió el papel de director del equipo hasta que se trasladó a Haas.

Según JHR, O'Neill ayudará a "la inversión estratégica que Juncos Hollinger Racing sigue haciendo en el equipo mientras aboga por el futuro de la IndyCar Series a través de perspectivas diferentes y únicas".

"Después de haber pasado tiempo conociendo al equipo en las últimas semanas, está claro que David O'Neill aportará ideas innovadoras no sólo a JHR como equipo, sino a IndyCar Series en su conjunto", dijo Ricardo Juncos, fundador y copropietario de JHR.

"Estamos encantados de tenerlo en el equipo y esperamos hacer las cosas un poco diferente que cualquier otro equipo en el deporte. La adición de su conocimiento y experiencia ayudará a habilitar JHR mientras nos preparamos para algunas iniciativas extraordinarias a lo largo de la temporada 2024 y más allá."

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Juncos cuenta actualmente con Romain Grosjean, ex piloto de Haas F1, y con Agustín Canapino, múltiple campeón argentino de turismos.

O'Neill añadió: "Juncos Hollinger Racing no tiene miedo de ir donde otros equipos no han ido antes, lo que les hace estar increíblemente bien preparados para construir su futuro. El equipo tiene una serie de iniciativas planeadas para los próximos años, y estoy emocionado no sólo de formar parte de ellas, sino también de ayudar a liderar la carga codo con codo con el equipo."

O'Neill llega directamente a JHR desde Esses Racing, donde fue socio gerente y director del equipo. También aporta una amplia experiencia como experto técnico de deportes de motor y consultor de operaciones tras su paso por Haas, donde fue una pieza clave para ayudar a lanzar su esfuerzo en la F1.

"Dar la bienvenida a David O'Neill a nuestro nuevo puesto de director de equipo es sólo otro ejemplo de la dedicación y la inversión que estamos haciendo en el futuro de JHR al traer a bordo el talento que necesitamos para lograr nuestro objetivo de crear un equipo ganador", dijo Brad Hollinger, copropietario de JHR.

"Me comprometo a invertir en el talento humano, las capacidades tecnológicas y el equipo de carreras de última generación que necesitamos para alcanzar nuestro potencial. David aporta un gran talento en gestión deportiva a JHR y ayudará a guiar a nuestro equipo hacia nuevas cotas, juntos."