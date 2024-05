O'Ward espera un gran cambio en la calificación con la potencia extra en Indy 500

Pato O'Ward, que marcó el ritmo el jueves gracias a una "vuelta de remolque", espera con impaciencia el impulso extra del turbo que estará disponible en los entrenamientos de hoy, denominados "viernes rápido", como preparación para las sesiones clasificatorias del fin de semana.

"Cuando sube el turbo, la velocidad es muy diferente", dijo O'Ward. "Es genial".

"Sinceramente, una de las partes más divertidas de todo el proceso son esas cuatro vueltas de clasificación. Pueden ser muy agradables, pero también miserables.

"Sientes la diferencia. Creo que lo más importante es que tienes mucha más velocidad en las curvas.

"La parte delantera derecha se resiente un poco más, y siempre que decide no darte ese agarre máximo de la primera a la cuarta vuelta, ese muro llega rápido, muy, muy rápido".

Con la llegada de la nueva era híbrida de la IndyCar el año que viene, que probablemente añadirá más potencia disponible bajo demanda, se le preguntó a O'Ward si le gustaría correr con los 100 CV extra que se ofrecen para la clasificación.

"Oh, Dios mío, esos aumentos de potencia para las carreras serían una barbaridad", respondió. "Diría que demasiado.

"Yo no diría que no. ¿Por qué no?"

Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Cuando se le preguntó por el equilibrio de su coche durante la semana de entrenamientos, O'Ward bromeó: "Cuando no intenta matarte, ¡es mucho más agradable!

"Los chicos pueden sentirse muy cómodos, pero tan pronto como llega la potencia, puede cambiar por completo la dirección, o puede ser, 'oh, me siento tan bien o incluso mejor'.

"Vamos a tener que hacer unas cuantas carreras con la potencia extra. Verás a los chicos hoy haciendo tandas de cuatro vueltas super consistentes, pero tan pronto como llegue ese impulso extra, algunas cuartas vueltas van a ser una sensación muy diferente.

"Se puede oír el tono diferente del motor que está produciendo [más potencia]. Es una locura".