IndyCar St Pete: O'Ward califica 3° y Canapino deberá remontar

Newgarden, bicampeón de la serie y defensor del título de las 500 Millas de Indianápolis, realizó una gran vuelta de 59.5714s en el circuito urbano temporal de 1.8 millas y 14 curvas para adjudicarse el primer puesto por 0.0058s sobre Felix Rosenqvist de Meyer Shank Racing.

"Es un nivel elevado cuando empiezas el año", dijo Newgarden. "No sabía que esto llegaría hoy, era cuestión de pasar las rondas y luego ver lo que podíamos hacer. Este es un equipo de rockstar y vamos a ir a por todas cada fin de semana.

"Hay que quitarse el sombrero ante el equipo Chevy, hoy han cumplido. Pedimos un menú de elementos, y ellos hicieron aún más fuera de temporada y nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestro chasis".

La actuación de Rosenqvist se produce en su primera carrera con MSR, después de haber hecho el cambio desde Arrow McLaren durante la temporada baja.

"Ha sido un comienzo realmente sólido hasta ahora, ha sido increíble", dijo Rosenqvist. "Todavía nos estamos picando un poco. Tuvimos una sensación en los entrenamientos y salimos del camión muy rápido.

"Históricamente, la clasificación ha sido muy fuerte para mí, y ya estoy pensando en la carrera. Es una gran incógnita, ya que aún no hemos hecho una simulación de carrera real".

Ronda de los Fast Six

Rosenqvist fue el primero en bajar del minuto con una vuelta de 59.9930s con un juego de neumáticos alternativos más blandos, pero fue superado por Pato O'Ward y luego por Newgarden cuando la cuenta atrás dejaba aproximadamente 60s en la pizarra.

O'Ward clavó un tiempo de 59.6540s para tomar temporalmente la primera posición, tropezando un poco en la parte trasera de la vuelta y dejando a Newgarden una oportunidad - que fue aprovechada - para ponerse en cabeza con una vuelta de 59.5714s.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Rosqnvist se las arregló para recuperarse con una gran vuelta y hacerse con la segunda posición, dejando a O'Ward tercero.

Colton Herta, de Andretti Global, que estuvo muy fuerte durante toda la sesión clasificatoria y parecía dispuesto a conseguir la pole, terminó cuarto.

Romian Grosjean fue quinto en su primera carrera con Juncos Hollinger Racing, por delante de Marcus Ericsson, de Andretti Global, que fue sexto.

"Es muy satisfactorio", dijo Grosjean. "Este año esperaba que pudiéramos entrar en el Fast Six, pero no lo tenía muy claro y he hecho doble cambio en mi vuelta rápida. Estoy muy contento con el resultado y tenemos una buena base para la carrera. Ha sido una clasificación muy buena, todo ha encajado, y está claro dónde hay que mejorar y lo intentaremos".

Ronda de los 12 mejores

Los primeros cinco - de 10 - minutos vieron la primera posición rotar entre Scott Dixon, Scott McLaughlin, O'Ward y Herta - todos corriendo con los neumáticos primarios más duros de Firestone.

A medida que el tiempo se acercaba a la mitad de la carrera, McLaughlin se mantenía en 59.9593s, por delante de sus rivales.

Dixon fue el primero en cambiar al compuesto más blando y salir a rodar, lo que ocurrió en la marca de los cuatro minutos.

Incluso con eso, sin embargo, los cambios en la clasificación no comenzaron hasta que quedaba casi un minuto, con O'Ward poniéndose primero y comenzando una tanda en la que el Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing de Romain Grosjean estuvo momentáneamente arriba, pero Marcus Ericsson le echó.

Sin embargo, Herta fue el primero en batir el récord de la pista con una vuelta en 59.3157s para hacerse con la primera posición, pero duró poco después de que Rosenqvist clavara un asombroso volante en 59.2706s. Will Power tenía el récord anterior de 59.3466s (109.189 mph) en 2022.

El ritmo también se produjo bajo una capa de nubes que bajó la temperatura de la pista en unos cuatro grados, de 110ºF a 106ºF.

Cuando el polvo se asentó en el frenético segmento, era Rosenqvist en la parte superior por 0,0451s sobre Herta. Newgarden, Ericsson, Grosjean y O'Ward fueron el resto de los que siguieron adelante.

Rinus VeeKay, de Ed Carpenter Racing, hizo un esfuerzo admirable, pero no pudo avanzar por 0.0119s y se quedó séptimo.

Power y McLaughlin, del equipo Penske, terminaron octavo y noveno, respectivamente.

La pareja de Penske fue seguida por el tándem de Chip Ganassi Racing de Marcus Armstrong y Dixon.

Christian Lundgaard, del Rahal Letterman Lanigan Racing, se quedó en la última plaza en 12ª posición.

Clasificación de la Fase de Grupos

En el Grupo 1, el debutante de Meyer Shank Racing, Tom Blomqvist, dio la primera vuelta de desaliento con un crono de 59.8607s con un juego de neumáticos primarios.

Los 13 participantes optaron por cambiar a los neumáticos alternativos más blandos cuando quedaban menos de tres minutos para el final del segmento. Aunque Alex Palou saltó a la primera posición, fue destronado por su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, Marcus Armstrong, que a su vez fue superado por Ericsson con un desalentador crono de 59.3703s.

Cuando terminó el segmento, Ericsson mantenía la primera posición, con Armstrong, O'Ward, Newgarden, VeeKay y McLaughlin avanzando.

Palou, vigente bicampeón de la IndyCar Series, fue el primer piloto que se quedó fuera, con un tiempo de 59.7897, perdiendo el corte por 0.1695s frente a los 59.6202s de McLaughlin.

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Ha sido mucho mejor; estamos cerca, sólo necesitábamos un poco más", dijo Palou. "Al menos hemos encontrado lo que nos faltaba en los entrenamientos, ha sido una pena no haber transferido en nuestra primera clasificación del año, realmente no quieres un comienzo así.

"Mañana será difícil adelantar. Se trata de sobrevivir y hacerlo lo mejor posible. El coche es bueno".

Otro que no pudo avanzar fue Alexander Rossi, de Arrow McLaren, seguido por una serie de novatos: Blomqvist, Linus Lundqvist, Christian Rasmussen, Kyffin Simpson y Colin Braun.

En el Grupo 2, Herta -con un juego de primarios- marcó una vuelta rápida de 59.5596s, con su compañero de equipo Kyle Kirkwood, que se golpeó en la curva 2 en la segunda tanda de entrenamientos del día, a 0.5360s en segundo lugar.

Al igual que en el Grupo 1, todos los coches estaban equipados con suplentes a falta de tres minutos para el final.

Aunque Herta se mantuvo en la primera posición en el momento de la bandera a cuadros, Grosjean subió a la segunda a 0.0113s, seguido de Rosenqvist en tercera posición. Power, Dixon y Lundgaard fueron el resto en avanzar.

A pesar de no rodar una vuelta en la segunda sesión libre debido a un problema técnico, Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, fue séptimo, el primer piloto que no avanzó, perdiendo la marca por 0.0242s.

Callum Ilott, que sustituye al lesionado David Malukas en Arrow McLaren, fue octavo, seguido de Kirkwood.

Agustín Canapino, del Juncos Hollinger Racing, fue noveno, por delante de Graham Rahal, Sting Ray Robb, Pietro Fittipaldi y Jack Harvey.