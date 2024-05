O'Ward se queda con un "desgarrador" segundo puesto en la Indy 500

Aunque los dos se enzarzaron en una lucha por la primera posición durante las últimas vueltas, O'Ward aguantó haciendo múltiples intentos por el liderato hasta que saltó por el exterior del Chevrolet nº 2 del equipo Penske de Newgarden hacia la bandera blanca y le arrebató la primera posición al entrar en la primera curva.

Sin embargo, no hubo suficiente en el Chevrolet Arrow McLaren nº 5 de O'Ward para defenderse del desafío de Newgarden, que realizó su propio monstruoso adelantamiento por el exterior para recuperar el liderato en la curva 3 y conseguir su segunda victoria consecutiva en las 500 Millas de Indianápolis.

Para O'Ward, este resultado supone su segundo ocasión al borde de la victoria en las últimas tres participaciones en la Indy 500. En 2022 también terminó en el lado equivocado de una batalla rueda con rueda en la última vuelta con Marcus Ericsson.

Cuando el mexicano de 25 años entró en boxes, se quedó mirando las celebraciones desde lejos con lágrimas en los ojos.

"Fue una carrera muy estresante", dijo O'Ward. "Estábamos arriba y abajo, arriba y abajo. Definitivamente, el coche no era el más fácil de conducir en ciertos momentos".

Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Intenté mantener el ritmo durante toda la carrera. Siento que lo hice. Realmente preparado para abrir las puertas para tener una oportunidad de ganar al final de esto, y sí, es simplemente desgarrador. Dos curvas menos.

"Me alegro de que terminamos la carrera. Felicitaciones a Josef, dos en fila. Pero sí, puse ese coche en ciertos puntos en los que no sabía si iba a salir por el otro lado y de una pieza porque quiero ganar esta carrera. No me debe nada, así que cada vez que volvemos, siempre hay una sonrisa en mi cara por tener otra oportunidad".

O'Ward, que admitió haber luchado contra la gripe durante toda la semana y haber tenido fiebre la mayor parte de la misma, lideró 12 vueltas, pero lamentó no haber conseguido una más.

"Ha sido un mes duro", dijo O'Ward, que salió octavo. "En esta carrera entran muchas cosas en juego. Creo que soy alguien que lleva el corazón en la mano y no escondo nada.

"Pero cuando estás tan cerca de conseguirlo y no lo consigues, te invade la emoción".

Reflexionando, O'Ward no estaba seguro de que se hubiera podido hacer algo diferente en la última vuelta.

"No, no creo que pudiera controlarlo", dijo O'Ward. "Creo que en cierto modo he descifrado un código y sé cómo posicionarme para ganar esta carrera. Sé que puedo ganar esta carrera, y sé que también sé cómo proteger un buen resultado cuando tal vez la victoria no está en las cartas para mí.

"Pero sí, sólo en una carrera como esa, donde fue una constante montaña rusa emocional donde las cosas - las cosas no iban perfectamente sin problemas, porque realmente no lo eran, el equipo hizo un trabajo fantástico, me dio una oportunidad e hizo una muy buena estrategia para luego volver a la parte delantera con un muy fuerte overcut que en última instancia, nos puso en la contienda allí en el final.

"Y luego, en las últimas vueltas, intentar estar entre los dos primeros es muy difícil con estos coches. Estás atrapado ahí, y tienes que arriesgar mucho.

"Creo que en ambos frentes, con Scott (Dixon) y Alex (Rossi), yo era quien probablemente tenía la mayor probabilidad de maniobrar el coche y estar en una sola pieza".