O'Ward espera que IndyCar de el paso a México como lo hizo NASCAR

Pato O'Ward está ansioso por tener la oportunidad de llevar una carrera de la IndyCar Series ante una masa de apasionados aficionados en su país natal, México.

El piloto de 25 años, que es sin duda uno de los más populares de IndyCar, ya que su legión de seguidores inunda las tribunas con banderas e incluso rodean el transportador durante un fin de semana de carrera, ha sido constantemente franco acerca de llevar el campeonato de América del Norte al otro lado del Río Grande.

No ha habido presencia de la IndyCar en México desde 2007, que llegó bajo la era de la Champ Car en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Y ahora, la IndyCar ha sido golpeada una vez más por la NASCAR.

Como Motorsport.com informó anteriormente, NASCAR correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el próximo año. El evento está programado para los días 14 y 15 de junio de 2025, el mismo fin de semana que la IndyCar Series estará en Gateway. El trazado de la pista para la NASCAR contará con 14 curvas, pero se saltará las curvas 5 y 6, yendo a la derecha en la curva 4 en lugar de a la izquierda. Más allá de ese cambio, seguirá el trazado de la pista de F1 para el Gran Premio de México.

Cuando Motorsport.com escuchó por primera vez rumores sobre la posibilidad de que la NASCAR se dirigiera a México, fue durante el fin de semana de IndyCar del Gran Premio de Detroit a principios de junio. Fue entonces cuando O'Ward compartió algunos pensamientos sobre el tema, incluyendo la alegría por su amigo y piloto de la Cup Series Daniel Suárez, quien, al igual que O'Ward, es originario de Monterrey, México.

"Estoy súper feliz por Daniel que va a poder tener eso", dijo O'Ward a Motorsport.com.

"Ya sabes, ellos [NASCAR] obviamente son muy conscientes de lo que las comunidades latinas pueden aportar a una serie".

O'Ward, seis veces ganador de carreras y piloto del Chevrolet Arrow McLaren No. 5, también extendió sus pensamientos de no cejar en su intento de que la IndyCar regrese a México, con la esperanza de que cuente para el campeonato y no se convierta en una exhibición sin puntos similar a la de The Thermal Club a principios de esta temporada.

"No sé cuánto pueda hacer, presionaré todo lo que pueda, pero no es mi decisión. Realmente espero que cuando ellos [IndyCar] decidan tomar esa decisión de ir a México, sea una carrera puntuable, porque de no ser así estaré muy molesto".

En febrero de 2022, Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corporation, propietaria de la IndyCar, dijo que México era un lugar en el que "podría imaginar" que la serie corriera. En ese momento, dijo: "Creo que nuestra estrategia es que vamos a seguir centrando nuestras carreras en América del Norte. Para aquellos de ustedes en la Ciudad de México, sabrán que sabemos que México está en Norteamérica".

Miles añadió: "Hace tiempo que vemos a México como un mercado en el que podríamos imaginar carreras. Tenemos que encontrar el lugar adecuado en las circunstancias adecuadas, pero estamos interesados en correr en México si podemos juntar todas las piezas".

En el tiempo transcurrido desde esos comentarios de Miles, parecía más probable que la IndyCar se dirigiera a una carrera de exhibición en Argentina, hasta que las elecciones presidenciales del pasado diciembre cambiaron el rumbo de esa posibilidad. Mientras tanto, se ha sabido poco de cualquier movimiento de la cúpula de la IndyCar para seguir presionando por un posible regreso tan esperado a La Ciudad de los Palacios.