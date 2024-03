O'Ward: no podemos dejar ir puntos con la llegada de motor híbrido

Aunque nadie parecía tener el ritmo para seguir a Josef Newgarden, que lideró 92 de las 100 vueltas de camino a un 1-3-4 del Team Penske, el McLaren Arrow nº 5 de Pato O'Ward estuvo al acecho durante la mayor parte de la carrera antes de desvanecerse al final para terminar a 7.9121s de la bandera a cuadros.

El mexicano de 24 años, que ahora tiene tres segundos lugares en cinco participaciones en el circuito urbano temporal de 1,8 millas y 14 curvas, se mantuvo firme en los espejos retrovisores de Newgarden durante 63 de las últimas 65 vueltas.

A diferencia del año pasado, cuando un problema mecánico momentáneo fue suficiente para echar por tierra el liderato de O'Ward a cuatro vueltas del final, el domingo - e incluso el sábado, cuando se clasificó tercero - mostró adecuadamente las mejoras en la velocidad general, según el director del equipo Arrow McLaren, Gavin Ward.

"Creo que Pato debería estar, y sé que lo estará, muy contento con su rendimiento durante todo el fin de semana", dijo Ward a Motorsport.com.

"No puso un pie en falso, podría decirse que superó nuestra capacidad. Creo que el coche nº 5 lo hizo todo bien en el puesto de cronometraje. Estos chicos (señalando al equipo de boxes) hicieron un gran trabajo también para ejecutar un fin de semana muy limpio. Esa situación al final, la manejó perfectamente, súper calmado. Eso es lo que queremos.

"La forma en que se desarrolló la carrera, con un tipo de precaución que neutralizaba las estrategias, esa primera precaución (en la vuelta 27) realmente puso a todos en el mismo barco, aparte de un par de personas que estaban haciendo cosas diferentes en el orden de los neumáticos. Significó que nuestros chicos que no se clasificaron muy bien, siempre iba a ser un trabajo duro aquí cuando no te clasificas bien, pero eso lo hizo aún más difícil.

"Creo que el año pasado terminamos en una posición para ganar porque mucha gente delante de nosotros puso un pie mal y luego no fue a nuestro favor al final del día. Pero este año, ya sabes, merecemos plenamente estar donde estábamos".

O'Ward, que ahora tiene ocho podios - que incluyen cinco subcampeonatos - desde su última victoria en Iowa Speedway en 2022 (Carrera 2), compartió un sentimiento similar durante la disponibilidad de los medios de comunicación después de la carrera.

"Realmente es difícil", dijo O'Ward.

"Como vimos (el domingo), los errores lo harán - vas a tener que pagar algunos si vas a estar cometiendo errores, y eso es lo que no quieres estar haciendo".

Este resultado ayuda a establecer una base sólida para el resto de la temporada de O'Ward, que señaló la importancia de ya que la unidad de potencia híbrida debutará en algún momento después de la 108ª Carrera de las 500 Millas de Indianápolis, el 26 de mayo.

"Con la llegada del híbrido a mitad de temporada, tienes que estar en ello", dijo O'Ward, cuatro veces ganador de carreras en la IndyCar.

"No hay margen para el error porque tienes que dejar esas cartas comodín para los contratiempos que puedan ocurrir cuando introduces algo nuevo". "Creo que ya no hay margen para el error porque los tipos contra los que compites también ganan carreras, y cuando no ganan carreras, están en el podio. Aquí es donde tenemos que estar, y aquí es donde tenemos que mantenernos.

"Creo que debemos seguir enfocándolo como hasta ahora y ser conscientes de contra quién competimos y de lo que podemos conseguir cada fin de semana".