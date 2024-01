Pagenaud informa sobre su estado de salud y sus esperanzas para 2024

El francés de 39 años no ha competido en ningún evento desde que sufriera un cruel accidente en los entrenamientos durante el fin de semana de la IndyCar Series en Mid-Ohio Sports Car Course en julio.

Meyer Shank Racing se vio obligado a recurrir a una rotación de sustitutos para las últimas nueve de las 17 rondas, con Conor Daly, Tom Blomqvist y Linus Lundqvist pilotando el Honda nº 60. A partir de 2024, Blomqvist se ha convertido en el piloto a tiempo completo del equipo.

Mientras tanto, Pagenaud, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2019 y 2016, ha pasado la temporada baja centrándose en recuperar la salud.

El lunes por la tarde, el piloto tomó las redes sociales y su sitio web personal para compartir lo último:

"2023 no fue un año fácil para mí, como la mayoría de ustedes saben. Mi carrera se vio interrumpida el 1 de julio cuando tuve un grave accidente durante los entrenamientos en Mid-Ohio. Mi coche sufrió un fallo en los frenos de fábrica, lo que provocó que me saliera de la pista dando varias vueltas de campana a 180 mph. El equipo de seguridad de la IndyCar hizo un trabajo increíble para sacarme del coche y cuidarme en las primeras horas tras el impacto, y les estaré eternamente agradecido.

"Debido al accidente, no pude continuar mi temporada, lo que significó que sólo disputé ocho carreras en 2023. Desde entonces, me he concentrado en recuperar mi salud al 100%. Para ello, he estado trabajando estrechamente con un gran equipo de médicos y he ido progresando cada día.

"Aún no sé si volveré a ponerme al volante en 2024 ni si estoy preparado para ello. Quiero tomarme las cosas con calma para asegurarme de que, cuando vuelva, esté en mi mejor forma. Por ahora, quiero dar las gracias a todos los que me han enviado mensajes de apoyo y, por supuesto, a mi familia, amigos y equipo, que han estado a mi lado 24 horas al día, 7 días a la semana".

"Mientras elaboro mis próximos pasos, también quiero aprovechar la oportunidad para echar la vista atrás en mi carrera y recordar con vosotros éxitos pasados y momentos especiales. Pero no me malinterpreten: este no es el final, ¡se avecinan tiempos mejores!

"¡Que tengan todos un gran 2024!"