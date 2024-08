Palou en exclusiva: el final de la IndyCar en óvalos "no nos favorece"

Si Alex Palou quiere defender con éxito su título de campeón de la IndyCar Series, tendrá que superar cuatro carreras en óvalos en las últimas cinco rondas.

Y aunque ninguna de las 11 victorias de la carrera del español de 27 años se ha producido en óvalos, ha conseguido una buena racha en ellos.

En las últimas 17 carreras en óvalos que se remontan a la temporada 2021, el piloto del Chip Ganassi Racing ha acumulado siete top-5 y 14 top-10; ambas marcas le sitúan entre los cinco mejores pilotos en activo, con esta última estadística empatado con su compañero de equipo y seis veces campeón de la IndyCar Scott Dixon en el segundo puesto, uno menos que los 15 que ostenta Pato O'Ward de Arrow McLaren.

La regularidad será sin duda la clave, ya que la media de Palou en los óvalos ha sido de 7,75 en las últimas cuatro temporadas, una cifra mejor que los 11,05 de Will Power, del equipo Penske, actualmente segundo en la clasificación del campeonato a 49 puntos (411-362).

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Aunque todos los que siguen matemáticamente en la lucha por el título siguen llamando la atención de Palou, sin duda en cabeza está el trío de Penske formado por Josef Newgarden, Scott McLaughlin y Power. El grupo se ha combinado para ganar 10 de los 13 eventos de óvalos que se remontan a 2022, con siete - incluyendo las dos últimas 500 millas de Indianápolis - reclamados por Newgarden.

Palou, que está tratando de ganar su tercer título de IndyCar en cuatro años, pasó la mañana del jueves en las instalaciones de CGR antes de sentarse en exclusiva con Motorsport.com, compartiendo que la atención del equipo está estrictamente en la próxima ronda en el óvalo de 1,25 millas de St. Louis, anteriormente conocido como Gateway, el 17 de agosto y "es como tenemos que tomarlo".

Sin embargo, fue indulgente cuando se le presionó sobre sus pensamientos acerca de las carreras restantes de esta temporada, incluyendo dos pistas en la Milla de Milwaukee y el final de temporada en Nashville Superspeedway que nunca ha corrido antes.

"No hay duda de que no nos favorece", dijo Palou. "Yo no diría que está hecho a propósito; es más bien que no nos favorece.

"Era igual cuando empezó la temporada, no es que haya cambiado. Todo el mundo sabía que podíamos decir que al principio nos favorecía un poco porque sabíamos que íbamos a alguna pista en la que habíamos tenido muy buenos resultados y sobre todo victorias en el pasado.

"Ahora, vamos a sitios donde el equipo no ha ganado en el pasado; tengo que decir Gateway, Scott ganó allí el año pasado, pero no fuimos superrápidos. Fueron por cosas que hizo Scott Dixon: ahorrar combustible, neumáticos, hizo una parada y ganó. Pero en ritmo puro, no éramos lo suficientemente buenos como para ganar, así que eso no nos ayuda.

"Sólo nos queda un circuito, que es Portland. Ganamos allí el año pasado, así que somos muy buenos allí y estamos deseando que llegue. Pero sí, preferiría que sólo hubiera uno o dos óvalos, hay un poco más que eso y sí, les favorece [al equipo Penske], pero está bien.

"Es el juego. Creo que si lo conseguimos, será increíble".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Una prueba en Milwaukee dejó a Palou sintiéndose confiado con su Honda No. 10 y el óvalo de una milla.

La combinación de la falta de experiencia en los dos últimos circuitos, unida a la destreza de Penske en los óvalos, junto con los continuos aprendizajes de la introducción a mitad de temporada de la nueva unidad híbrida, dejan muchos comodines sobre la mesa para que Palou los supere.

"Queremos ser lo más rápidos posible en Gateway", dijo. "Intentaremos sumar el mayor número de puntos posible allí, porque luego iremos a Portland y luego a Milwaukee.

"Son muchos puntos en tres semanas".

Palou es cauteloso, sin embargo, de tener que empujar a través de un estilo repetido de carreras a la doble carrera del mes pasado en Iowa Speedway, que vio cero adelantamientos en pista por el liderato y sólo 195 pases por posición en las 500 vueltas combinadas.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

"Fue un poco frustrante para todos: pilotos, aficionados", dijo. "Lo que escuché también de la prueba de Gateway esta semana pasada no fue genial y lo que escuché de Nashville tampoco. Por lo tanto, no estoy deseando ir allí y tener una carrera en la que todo se dicta sobre todo por la velocidad de clasificación.

"Sí, puedes tener suerte con una amarilla y de repente hacer como Power en Iowa, donde pasa de 19º a primero, pero sólo hay un coche y tienes que rezar por una amarilla en el momento adecuado.

"Sí, lo que no estoy deseando en este último tramo es que no me dejen correr y no poder hacer movimientos durante la carrera. Ojalá me equivoque. Ojalá aprendamos de los tests y de Iowa, pero creo que no es fácil.

"Sé que todo el mundo se esfuerza, la IndyCar se esfuerza. Todo el mundo quiere que esto funcione, pero eso es lo único que no me hace mucha ilusión.

"No es el hecho de que nunca haya ganado en un óvalo, es más el hecho de: 'creo que lo estoy consiguiendo pero necesito la oportunidad de correr en un óvalo'. Creo que lo hicimos increíblemente en Indy, podíamos adelantar, todo el mundo podía adelantar.

"Hicimos algunos movimientos en la salida. No recuerdo donde empezamos, como 14º o 15º, y llegamos hasta el quinto. Fue divertido, pero Iowa no lo fue. Empezaba delante y me faltaba esa sensación de correr y poder moverme o defenderme. Era más como, 'Vale, eres segundo, mantén tu posición y estaremos bien'. Esperemos que Gateway no sea así".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Pero, ¿y si Palou consiguiera su primera victoria en un óvalo en una carrera similar a la de Iowa?

"Necesitábamos ganar", bromeó. "No me importa aunque hagamos sólo una vuelta, ¿a quién le importa? Sí, fue la victoria más aburrida, pero sí, la conseguí. Fue una carrera muy importante. Oh Dios mío, ¡no me lo puedo creer!' Sí, vale. Gané, así que no me importa. Tengo el trofeo, los puntos y tengo las sonrisas, obviamente".

Luego Palou dio una respuesta más reflexiva...

"Ahora, en serio, llegar a ese punto, no se sentiría exactamente igual", dijo. "No estaríamos como, 'Oh Dios mío, estaba aguantando a Dixon, Newgarden o Power' y acabé ganando o hice un adelantamiento para la victoria por el exterior de la curva 1 y la curva 2 en Gateway.

"No es lo mismo que vimos en Iowa; acabé segundo en la segunda carrera y dije que no era divertido. Sólo había una persona que podía estar más feliz que yo y ese era Power, y él ni siquiera estaba súper emocionado, ya sea, porque no se sentían ... queremos que la competencia.

"Queremos que sea difícil porque alguien te está presionando o tal vez sea fácil, pero porque tenías mucha ventaja porque tu equipo te dio un coche increíble y estabas en llamas ese día, pero ganaste. Quieres tener la capacidad de luchar.

"Sí, no se sentiría lo mismo, pero lo aceptaría. Tomaría una victoria aburrida todos los días, si pudiera".