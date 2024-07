Palou explica el fallo que le costó la victoria en Mid-Ohio

Alex Palou falló en su última parada en boxes en la carrera de la IndyCar Series de Mid-Ohio el domingo, lo que resultó ser la diferencia entre ganar y terminar segundo.

La primera mitad de la carrera tuvo el aspecto de una típica paliza de Palou: salir desde la pole, liderar la mayoría de las vueltas y estrangular al resto con una victoria considerable.

Sin embargo, el español de 27 años acabó de forma diferente, liderando 53 de las 80 vueltas de la carrera. Tuvo problemas con el desgaste de los neumáticos durante la mitad de la carrera y cometió un error autoinfligido en la calle de boxes que finalmente le llevó a la derrota.

"Tuvimos una parada lenta, no pude engranar la primera marcha", explicó. "Quizás estaba intentando ir demasiado rápido, así que probablemente fue culpa mía".

El Honda nº 10 del Chip Ganassi Racing de Palou abrió la primera carrera de la era híbrida de la IndyCar con una ventaja de más de 6s sobre su compañero de primera fila O'Ward en el Chevrolet nº 5 de Arrow McLaren.

Aunque ambos empezaron con el compuesto primario más duro y cambiaron a los alternativos más blandos en sus respectivas paradas (O'Ward en la vuelta 27 y Palou en la 28), el cambio favoreció a O'Ward, que empezó a recortar distancias con Palou.

Se redujo a 3,5s en la vuelta 45 y luego a 0,4s sólo nueve vueltas más tarde, en la vuelta 54, cuando O'Ward entró en boxes de nuevo.

Tomando la ruta del overcut una vez más, Palou entró en boxes en la vuelta 55 y, al igual que O'Ward, volvió a cambiar a primarios, pero tuvo problemas al intentar arrancar el coche para acelerar al salir del pit lane. El error de Palou le costó caro y O'Ward le adelantó.

Palou, que llegaba como vigente ganador de la prueba, presionó a O'Ward, que se encontró con tráfico en la parte trasera de la parrilla, incluido Kyffin Simpson, compañero de equipo de Palou, pero no pudo recuperar el liderato y terminó segundo por 0.4993s.

"Fue divertido hasta que dejó de serlo para mí", dijo Palou, que amplió su ventaja en el campeonato en 48 puntos. "Tenía un gran coche.

"Me divertí mucho en la carrera. Corrí muy bien en el primer stint en los primarios. Creo que he ido muy fuerte en los primarios, un poco más de lo que esperábamos, y hemos ido un poco peor de lo que esperábamos en los alternativos.

"No pude tener el ritmo que quería. Estaba tratando de cuidar los neumáticos, y no me gustaban. Tenía grandes ampollas en los neumáticos delanteros, y el 5 comenzó a atraparnos.

"Luego nuestra vuelta de entrada fue bastante terrible, había tráfico, no engrané la primera marcha como normalmente. No funcionó.

"Intentamos recuperarlo en el último stint. Estuvimos un poco cerca, pero no lo suficiente. Sinceramente fue un buen día para el coche nº 10. Se siente un poco peor cuando sabes que tenías el coche y todo lo que necesitabas para ganar, pero aún así, fue un buen día de podio."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet, Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet, podio Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Palou admitió que, si era capaz de acercarse lo suficiente a O'Ward, le rondaba por la cabeza la posibilidad de hacer un adelantamiento, algo que estuvo a punto de ocurrir en la última vuelta.

"Me he acercado mucho en la última vuelta al entrar en la curva 6. Iba a intentarlo si él no se acercaba, me iba a tirar y ver cuál era el resultado.

"Pero sí, no fue el día. Al menos lo intentamos".