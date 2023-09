Palou tiene en mira Indy 500 para 2024 y usar el número 1

Alex Palou empezó la carrera de este año desde la pole, pero se vio apartado de la lucha por el liderato tras una colisión con Rinus VeeKay en el pitlane. Se recuperó y terminó cuarto, tras remontar desde la última posición.

Cuando se le preguntó por sus esperanzas de ganar la Indy 500 de 2024, después de poner fin a su racha de victorias con un tercer puesto en Laguna Seca el domingo, Palou respondió: "Bueno, ese sería un gran, gran objetivo.

"Si pudiéramos conseguir la Indy 500 el año que viene, ya sería un año muy bueno obviamente. Sólo tenemos que seguir trabajando como hasta ahora.

"Creo que tenemos posibilidades si nos ponemos de nuevo durante la Indy 500 para estar ahí arriba entre los cuatro primeros, los cinco primeros en los últimos reinicios, vamos a estar en un buen lugar.

"Así que, sí, ojalá podamos ganar un poco más el año que viene".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Palou reveló que está considerando usar el # 1 el próximo año, como campeón reinante, después de haber rechazado la oportunidad de hacerlo en 2022 después de su primer título - cuando continuó usando el # 10.

También cree que encajaría con el patrocinador de su coche, The American Legion, y su campaña Be the One para prevenir el suicidio entre los veteranos.

El # 1 fue utilizado por última vez durante toda la temporada en IndyCar por el campeón Josef Newgarden en 2020, aunque Tony Kanaan y JR Hildebrand lo han utilizado recientemente en carreras puntuales en la Indy 500 en 2022 y 2021 respectivamente.

"Honestamente, me encanta el #10", dijo Palou. "Fue mi primer número cuando empecé a correr. Por eso quería mantenerlo después de 2021.

"Pero luego, durante el año pasado, pensé y me dije: 'Oh, hombre, deberíamos haber corrido con el # 1'.

"Voy a presionar por ello. Voy a tener un montón de discusiones con Chip. Vendré con algo como 'el Be the One'. Creo que es genial".

Dirigiéndose a Dean Kessel, director de marketing de The American Legion, añadió: "También hay que presionar al mismo tiempo. Impulsaremos al mismo tiempo el número 1 de Be the One".

"Creo que es muy especial ganar el campeonato y tener el número 1 durante todo un año".