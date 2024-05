Entre ellos se encuentra su mano derecha, Tim Cindric, que es el presidente de todas sus operaciones de carreras, junto con el director gerente Ron Ruzewski, que lo ha sido durante mucho tiempo. En total, cuatro personas han sido suspendidas para las dos próximas carreras, incluidas las 500 Millas de Indianápolis.

"Reconozco la magnitud de lo ocurrido y el impacto que sigue teniendo en el deporte al que he dedicado tantas décadas", dijo Penske. "Todos en el Equipo Penske junto con nuestros fans y socios comerciales deben saber que pido disculpas por los errores que se cometieron y los lamento profundamente".

El coche de su compañero de equipo Will Power también tenía el mismo software, resultado de un cambio de codificación durante las pruebas de híbridos que no se eliminó cuando comenzó la temporada 2024, pero los datos no le declararon culpable de usarlo de forma indebida. Aún así, se le restaron 10 puntos, mientras que los tres fueron multados con 25.000 dólares cada uno y perdieron el premio en metálico.