Crónica de clasificación
IndyCar Phoenix Raceway

IndyCar Phoenix 2026: Malukas gana la pole, O'Ward en séptimo

Mick Schumacher también impresionó, clasificándose en la segunda fila para su debut en óvalos.

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
David Malukas, n.º 12, equipo Penske

David Malukas realizó una carrera impecable y se hizo con la pole para la Good Ranchers 250 en el Phoenix Raceway el sábado.

El piloto de 24 años, natural de Chicago y nuevo miembro del equipo Penskeal volante del Chevrolet n.º 12, recorrió el óvalo triangular de 1,6 km a toda velocidad en dos vueltas, con una media de 175,383 mph, lo que le valió el primer puesto en la clasificación. Es la primera pole de la carrera de Malukas.

Apodado "el rey del óvalo" por el equipo de retransmisión de FOX Sports, su compañero de equipo en Penske, Josef Newgarden, dos veces campeón de las 500 Millas de Indianápolis, no pudo superar a Malukas en la clasificación, logrando una respetable media de 174,548 mph en dos vueltas para salir segundo.

RLL y Schumacher brillan

El Honda n.º 15de Graham Rahal, del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), perdió el control al final de su carrera, pero no antes de situarse temporalmente en cabeza tras dos vueltas rápidas con una media de 173,993 mph. Saldrá tercero.

El novato de RLL, Mick Schumacher, fue el primer piloto en salir, completando dos vueltas limpias con una media de 173,667 mph, lo que le valió el cuarto puesto en su debut en óvalos. 

Scott McLaughlin, del equipo Penske, terminó quinto tras completar dos vueltas a 173,448 mph. 

Alexander Rossi, de ECR, logró registrar una velocidad de 173,389 mph, terminando sexto. La prometedora carrera de Pato O'Ward, de Arrow McLaren, se vio truncada por una segunda vuelta, logrando una velocidad combinada de 173,344 mph y quedando séptimo. 

El actual y cuatro veces campeón de la IndyCar Series, Alex Palou, ganador de la semana pasada, solo pudo alcanzar el décimo puesto en su vuelta de clasificación, con una media de 172,980 mph en el Honda n.º 10 de Chip Ganassi Racing

El seis veces campeón de la serie, Scott Dixon, tuvo dificultades durante su vuelta de clasificación, alcanzando una media de 172,074 mph en dos vueltas y quedando en decimoquinta posición con el Honda n.º 9 de Chip Ganassi Racing.

El Chevrolet n.º 21 de ECR de Christian Rasmussen, que ganó la última carrera en óvalo corto en Milwaukee Mile el año pasado, tuvo dificultades para arrancar y solo logró alcanzar una velocidad de 171,540 mph. Mañana saldrá en la 17.ª posición.

Otro novato, Dennis Hauger, tuvo una actuación menos que brillante tras alcanzar una velocidad de 169,818 mph en dos vueltas con el Honda n.º 19 de Dale Coyne Racing. Saldrá en la 22.ª posición.

Power se estrella contra el muro

 

Los problemas continuaron para Will Power, que fue el cuarto en salir y estaba en su segunda vuelta cuando la parte trasera de su Honda Andretti Global n.º 26 se desvió y chocó contra el muro de la curva 3. Tendrá que salir desde la 24.ª posición de la parrilla.

"Estoy bien", dijo Power. "Mi rodilla golpeó el salpicadero cuando se levantó, así que me duele bastante, pero no tengo nada roto ni nada".

Felix Rosenqvist, que sufrió un accidente en los entrenamientos iniciales, no se clasificó después de que Meyer Shank Racing no pudiera reparar a tiempo su Honda n.º 60 y saldrá en la 25.ª posición (la última).

Parrilla de salida completa

cla # piloto equipo tiempo mph
1 12 USA David Malukas Equipo Penske 20,4928 175,671
2 2 USA Josef Newgarden Equipo Penske 20,6046 174,718
3 3 NZL Scott McLaughlin Equipo Penske 20,6868 174,024
4 15 USA Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 20,6391 174,426
5 47 GER Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 20,7163 173,776
6 20 USA Alexander Rossi ECR 20,7483 173,508
7 5 MEX Patricio O'Ward Arrow McLaren 20,6000 174,757
8 76 HOL Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing 20,7626 173,389
9 6 USA Nolan Siegel Meyer Shank Racing con Curb-Agajanian 20,7583 173,425
10 27 USA Kyle Kirkwood Andretti Global 20,7941 173,126
11 10 ESP Alex Palou Chip Ganassi Racing 20,8517 172,648
12 77 USA Ray Robb Sting Juncos Hollinger Racing 20,8594 172,584
13 66 AUS Marcus Armstrong Meyer Shank Racing con Curb-Agajanian 20,8530 172,637
14 28 SWE Marcus Ericsson Andretti Global 20,8614 172,568
15 9 NZL Scott Dixon Chip Ganassi Racing 20,8776 172,434
16 45 GBR Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 20,9078 172,185
17 7 DEN Christian Lundgaard Arrow McLaren 20,9625 171,735
18 21 DEN Christian Rasmussen ECR 20,8591 172,587
19 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 20,9343 171,967
20 18 FRA Romain Grosjean Dale Coyne Racing 21,0706 170,854
21 14 USA Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 20,9242 172,050
22 19 NOR Dennis Hauger Dale Coyne Racing 21,1375 170,313
23 4 BRA Caio Collet A.J. Foyt Enterprises 21,4158 168,100
24 26 AUS Will Power Andretti Global -- --
25 60 SWE Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing con Curb-Agajanian -- --

