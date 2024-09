McLaughlin gana la carrera 2 en Milwaukee, Palou con falla y Powe recorta

Scott McLaughlin,del equipo Penske, logró su tercera victoria de la temporada en la segunda carrera del fin de semana doble de la IndyCar en su regreso a la Milla de Milwaukee.

Tras salir segundo, el neozelandés de 31 años se puso en cabeza después de que Josef Negarden, poleman y compañero de equipo, sufriera un accidente en los primeros compases de la carrera. McLaughlin se mantuvo en la pugna durante las 250 vueltas de la carrera, en la que se produjo una intensa batalla con Colton Herta por el liderato. A pesar de un reinicio a 11 vueltas del final y de la presión de un Scott Dixon a la carga, McLaughlin se mantuvo firme para ganar por 0.4558s sobre su compatriota.

"Ha sido la carrera más divertida que he hecho en la IndyCar", dijo McLaughlin, que lideró 85 vueltas.

"Ha sido una pasada. Me alegro mucho por todos los del Chevy Gallagher, hemos aguantado. Al principio el coche no iba del todo bien, pero luego lo pusimos a punto y fue increíble. Mucho mejor en el tráfico de hoy, lo que ayudó mucho. El mérito es de Colton, nos lo pasamos genial compitiendo. El coche nº 21(Rinus VeeKay), me ayudó mucho en algunos intercambios ayudándome a entrar en boxes y esas cosas. Muchas gracias al equipo Chevy y al trabajo en equipo que tenemos. Sí, he quemado la casa hoy. Estoy emocionado".

Herta lideró 43 vueltas y terminó tercero para unirse a McLaughlin y Dixon en el podio.

Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, terminó cuarto para repetir su resultado del sábado por la noche, mientras que Marcus Ericsson, de Andretti Global, fue quinto.

La lucha por el título entre Alex Palou y Will Power se redujo ligeramente a 33 puntos (525-492) de cara al final de la temporada, dentro de dos semanas, después de que ambos pilotos tuvieran problemas. Los problemas de Palou se produjeron en la salida y le dejaron en una humilde 19ª posición, mientras que Power resbaló en un reinicio y cayó una vuelta antes de remontar para terminar 10º.

La carrera

Palou se quedó parado en la pista durante las vueltas de aceleración. A pesar de la asistencia del equipo de seguridad AMR, fue llevado al pit lane para ser reparado mientras la carrera comenzaba bajo bandera amarilla, lo que le hizo perder varias vueltas.

Cuando Newgarden empezó a ponerse en marcha para llevar al grupo a la bandera verde en la vuelta 5, fue cancelado cuando la parte trasera del grupo no recogió a tiempo. Sin embargo, el novato Linus Lunqvist no recibió el mensaje desde la quinta posición, golpeando la parte trasera de su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing , Marcus Armstrong, quien a su vez golpeó la parte trasera de Newgarden y le hizo chocar contra el muro interior y quedar fuera de carrera. Lundqvist terminó recibiendo una penalización de drive thru por contacto evitable.

En ese momento, el coche de Palou era remolcado de vuelta al garaje mientras el equipo intentaba solucionar el problema.

McLaughlin heredó el liderato como resultado de la caída de Newgarden y reanudó la carrera en la vuelta 16. En la vuelta 25, McLaughlin se colocaba primero. En la vuelta 25, McLaughlin tenía una ventaja de 1.4387s sobre su compañero de equipo Power.

Mientras tanto, Palou volvió a la cabina de su Honda nº 10 del Chip Ganassi Racing mientras el equipo solucionaba el problema, aparentemente, preparándole para volver a salir varias vueltas más tarde. Se reincorporó a la carrera en la vuelta 29.

Power empezó a poner en apuros a McLaughlin en la vuelta 35, cuando cogió el alerón trasero de su compañero de equipo y empezó a hacer algunas maniobras por el carril exterior.

Power finalmente tomó la delantera en la curva 3 en la vuelta 44 y amplió la diferencia a 0.8542s una vuelta más tarde. Se amplió a 1.6432s en la vuelta 50.

Las paradas en boxes comenzaron en la vuelta 52, con Power y McLaughlin entrando en la vuelta 55. El ciclo de paradas en boxes vio como Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, y el Honda nº 51 de Dale Coyne Racing, de Katherine Legge, se ponían en cabeza temporalmente.

Power retomó el liderato después de que Legge entrara en boxes en la vuelta 58.

Una advertencia salió en la vuelta 62 cuando David Malukas de Meyer ShankRacing redujo la velocidad a lo largo de la recta delantera, con los cinco primeros en ese momento mostrando ser Power, Rossi, McLaughlin, Pato O'Ward y Ferrucci.

La carrera se reanudó en la vuelta 71 con Power en cabeza y McLaughlin segundo.

En la vuelta 87, O'Ward, ganador de la primera carrera del fin de semana, empezó a sufrir problemas y entró en boxes, retirándose finalmente por problemas en la caja de cambios.

Power continuó liderando, pero lo abandonó en la vuelta 97 y cedió la primera posición a Ferrucci. Ferrucci entró en boxes en la vuelta 100, y Power recuperó el liderato en la 101. Mientras que la ventaja de Power era de 1.1542s sobre McLaughlin en la vuelta 105, se redujo a 0.4304s en la vuelta 112.

La bandera amarilla volvió en la vuelta 113 después de que Sting Ray Robb hiciera un trompo en la curva 2, pero afortunadamente no entró en contacto con nada. Esto llevó a la mayoría de los pilotos a parar en boxes en la vuelta 116, donde McLaughlin adelantó a Power. Rossi estaba entre los que no entraron en boxes, junto con Scott Dixon, dejándoles con un 1-2 por delante de McLaughlin.

Aunque la carrera se reanudó en la vuelta 124 con Rossi liderando, se detuvo rápidamente con otra bandera amarilla en la vuelta siguiente después de que un contacto entre Graham Rahal y el debutante Christian Rasmussen provocara la caída del primero en la curva 3. Rahal salió y le dedicó un gesto a Rasmussen mientras éste pasaba bajo las vueltas de precaución.

Las esperanzas de título de Power se resienten

Rossi sacó la bandera verde en la vuelta 131, pero rápidamente se puso de nuevo bajo precaución después de que Power perdiera el tren trasero de su Chevrolet nº 12 del Team Penske e hiciera un trompo, golpeando el muro pero sufriendo daños mínimos.

Power finalmente entró en boxes cuando se suspendió la reanudación inicial, pero cayó una vuelta de todos modos cuando la carrera se reanudó en la vuelta 137.

Mientras Rossi se mantenía en cabeza, McLaughlin conseguía adelantar a Dixon por el exterior para ponerse segundo en la vuelta 156. Herta le seguía con un adelantamiento a Dixon. Herta le siguió con un adelantamiento a Dixon momentos después, junto con Ferrucci.

Dixon entró en boxes desde la quinta posición en la vuelta 162, con Rossi saliendo de la cabeza para el servicio en la vuelta siguiente; McLaughlin heredó el liderato, con Herta y Ferrucci corriendo segundo y tercero, respectivamente.

Luego, en la vuelta 165, McLaughlin entró en boxes para ceder el liderato a Herta.

Herta permaneció en pista, con el objetivo de alargar el stint para sólo necesitar entrar en boxes una vez más, intentando aguantar hasta la vuelta 185 basándose en una llamada por radio. Mientras Herta lideraba, los neumáticos más frescos de Rossi entraron en juego, ya que consiguió rodear a Herta para desmarcarse de la parada en boxes.

Herta finalmente entró en boxes en la vuelta 187, lo que le permitió no tener que parar de nuevo, mientras que McLaughlin - que todavía tenía que parar de nuevo - se puso en cabeza.

La ventaja de McLaughlin era de 6.7357s sobre Rossi en la vuelta 195.

Rossi entró en boxes desde la segunda posición en la vuelta 197, y McLaughlin se puso en cabeza en la vuelta siguiente. El ciclo devolvió el liderato a Herta, con una diferencia de 7.4418s sobre McLaughlin en la vuelta 200.

La ventaja de Herta se redujo a 4.2377s sólo cinco vueltas más tarde, y cayó a 1.1723s en la vuelta 210.

McLaughlin contra Herta y Dixon

McLaughlin alcanzó a Herta cuando ambos luchaban codo con codo en la vuelta 215, con el primero pareciendo tomar el liderato antes de que Herta luchara masivamente por el exterior para recuperar la primera posición. McLaughlin se puso en cabeza con un adelantamiento en la curva 1 en la vuelta 218 para afianzarse claramente en la primera posición. Herta se quedó rápidamente a 1.8911s sólo tres vueltas más tarde.

Otro incidente de Robb provocó otra amonestación, que llegó en la vuelta 229 tras un choque en la curva 2. Todos los coches de cabeza entraron en boxes.

Todos los coches de cabeza entraron en boxes, lo que permitió a Power recuperar una vuelta. Mientras tanto, el equipo de Rossi hizo una parada en boxes de 4.7s con un pit stop de sólo neumáticos, yendo directamente detrás de McLaughlin.

McLaughlin lideró el campo en la reanudación en la vuelta 239, con Rossi cayendo ante Dixon, que estaba a la carga y pasó a la segunda posición sobre Herta momentos después. La diferencia para McLaughlin se amplió a 1s con nueve vueltas para el final, ya que la batalla estaba claramente entre él y Dixon.

Dixon fue ganando terreno a McLaughlin a medida que pasaban las vueltas.

La ventaja se redujo a 0,5s a tres vueltas del final para McLaughlin.

Al final, no hubo tiempo suficiente para Dixon y McLaughlin se hizo con la victoria.