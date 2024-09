Prema confirma a Callum Ilott para la temporada 2025 de IndyCar

Callum Ilott se unirá a Prema Racing para su temporada de debut en la IndyCar Series en 2025, según anunció el equipo el martes.

El británico de 25 años es un veterano con 38 participaciones en la IndyCar, que incluyen dos top cinco durante su etapa con Juncos Hollinger Racing. Ahora, está listo para regresar a la familia Prema, después de haber conducido inicialmente para el gigante de la fórmula junior en 2017 mientras competía en el Campeonato Europeo de Fórmula 3, donde obtuvo seis victorias, 11 podios y 10 poles en el camino hacia el cuarto lugar en la clasificación general.

"Estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a Callum de nuevo con nosotros para este nuevo capítulo de nuestra historia", dijo el propietario del equipo, René Rosin.

"Lo pasamos muy bien trabajando con él en la Fórmula 3, y siempre lo tuvimos en el punto de mira después de eso. Demostró que encajaba muy bien con nosotros en el pasado, y creo que tendrá ganas de retomar lo que había dejado. Demostró sus extraordinarias dotes de velocidad allá donde compitió. Además, su experiencia previa en la IndyCar será un activo inestimable. Ahora que ha llegado la oportunidad de volver a estar juntos, estamos decididos a aprovecharla al máximo".

Después de separarse de Juncos Hollinger Racing al final de la temporada 2023, Ilott pasó este año corriendo a tiempo completo en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA con el Equipo Jota - ganando una victoria Hypercar en las Seis Horas de Spa-Francorchamps. También compitió en dos carreras como sustituto de Arrow McLaren en IndyCar este año, incluidas las 500 Millas de Indianápolis, donde terminó 11º.

"Es una oportunidad increíble para experimentar IndyCar con Prema, sus primeros pasos en la serie y en los EE.UU.", dijo Ilott, subcampeón del campeonato de Fórmula 2 en 2020.

"Es una oportunidad increíble. Me encantan las carreras, me encantan estos coches y me encanta el equipo, así que es genial volver a lo que llaman la casa de la familia italiana. Va a ser algo especial sobre lo que construir, mucho trabajo duro pero estoy emocionado por unirme al equipo y ver lo que podemos hacer juntos."

Mientras que Prema reveló la semana pasada que tendrá los números 83 y 90 en IndyCar, aún no se sabe a qué Ilott representará.

"Estamos deseando dar la bienvenida a Callum a nuestro equipo de IndyCar", dijo Piers Phillips, CEO de la división IndyCar de Prema Racing.

"Sus experiencias previas en la serie, combinadas con las que tiene con Prema, le convertirán en un activo clave mientras intentamos fusionar la herencia europea del equipo con lo que podrá aprender en Estados Unidos. Conocemos a Callum como un piloto con mucho talento, pero también podemos ver cómo ha madurado su profesionalidad en la serie. La información y los comentarios que podrá compartir serán extremadamente importantes, tanto como sus impresionantes habilidades en carrera."