IndyCar Road America: Lundgaard gana, Pato O'Ward fuera del top 10

Christian Lundgaard de Arrow McLaren superó un alerón delantero roto en la vuelta inicial para ganar un caótico XPEL Grand Prix en Road America.

El danés, que arrancó 13º, transformó el contratiempo y marchaba segundo a falta de cuatro vueltas cuando el líder Marcus Armstrong sufrió un problema mecánico, lo que luego llevó a Lundgaard a contener a David Malukas en un duelo de la vuelta final para ganar en el circuito rutero de terreno natural de 4.014 millas y 14 curvas. Es la tercera victoria de su carrera para Lundgaard, y la segunda de la temporada.

Kyffin Simpson de Chip Ganassi Racing terminó tercero después de que Will Power de Andretti Global se tocara con Graham Rahal de Rahal Letterman Lanigan Racing en la Curva 12 de la última vuelta para terminar la carrera bajo bandera amarilla.

El poleman Alex Palou terminó cuarto en el Honda #10 de Chip Ganassi Racing. A pesar del contacto con Rahal, Power terminó quinto.

La carrera

Palou, que arrancó con un juego de neumáticos alternativos más blandos, llevó al pelotón hasta la bandera verde, mientras Armstrong avanzó para colocarse segundo por delante de Malukas. Mientras tanto, hubo contacto en la parte trasera, ya que Lundgaard sufrió daños en su alerón delantero izquierdo tras tocarse con Scott Dixon de Chip Ganassi Racing y se vio obligado a parar en boxes. Dixon siguió en pista, rodando 10º.

Malukas quedó bajo presión por el tercer lugar de Rosenqvist, que era el coche mejor ubicado con el compuesto primario más duro.

Para la vuelta 5, la ventaja de Palou era de 2.8 s sobre Armstrong, con Malukas a 5.2 s. Cinco vueltas después, la ventaja de Palou aumentó a 3.6 s sobre Armstrong.

Tras varias vueltas acechando, Rosenqvist finalmente superó a Malukas por el tercer lugar en la vuelta 12. También comenzaron las primeras paradas, con Power de Andretti Global entrando en boxes, junto con Louis Foster de Rahal Letterman Lanigan Racing.

Al principio, la mejor lucha en pista era por el sexto lugar entre el novato Caio Collet y Scott McLaughlin, con ambos intercambiando la posición antes de que este último se adelantara.

Palou entró en boxes desde el liderato en la vuelta 14, junto con Armstrong y Malukas. Los tres cambiaron a los primarios más duros.

Romain Grosjean, que rodaba 11º, tuvo un problema y salió lento de boxes debido a una rueda trasera izquierda suelta, que se desprendió en la Curva 5 y provocó una amarilla de pista completa en la vuelta 14. Grosjean logró arrastrarse con tres ruedas y regresar al pit lane. Rosenqvist, que heredó el liderato cuando Palou y Armstrong entraron en boxes, pudo parar y conservar la punta con un juego nuevo de blandos.

Dixon y Santino Ferrucci, entre otros, entraron en boxes justo después de que se cerrara el pit lane mientras ya estaban allí en el momento de la amarilla, lo que hizo que tuvieran que volver a entrar para recibir servicio. El novato de Rahal Letterman Lanigan Racing Mick Schumacher también fue sancionado por exceso de velocidad en boxes y obligado a reiniciar desde el fondo del pelotón.

Después de una bandera amarilla prolongada para ordenar la clasificación, Rosenqvist llevó al pelotón al reinicio en la vuelta 20. Palou era segundo, seguido por Marcus Ericsson de Andretti Global, con Armstrong cuarto. Los puestos quinto y sexto los ocupaban los compañeros de Arrow McLaren Pato O'Ward y Nolan Siegel, respectivamente.

La desgracia continuó para Dixon y Schumacher, quienes recibieron una penalización de drive-thru por entrar en boxes después del reposicionamiento.

Mientras tanto, Rosenqvist y Palou comenzaron a separarse del resto del pelotón, con ambos separados por 0.5 s y 2.6 s por delante de Ericsson, que iba tercero.

Palou se lanzó al pit lane desde la segunda posición en la vuelta 29, eligiendo un juego nuevo de primarios. Y momentos después, Dirección de Carrera le impuso una penalización de drive-thru por exceso de velocidad en el pit lane.

Sin embargo, Palou se vio beneficiado después de que el Chevrolet #21 de Christian Rasmussen de ECR quedara varado en la recta principal, provocando la amarilla en la vuelta 31.

Durante la amarilla se produjo una tanda de paradas en boxes que volvió a mezclar el orden, esta vez con Armstrong liderando y Malukas segundo. Palou era octavo, con Rosenqvist 11º, justo detrás de Schumacher.

Armstrong llevó al pelotón a la bandera verde en la vuelta 33, con Malukas siguiéndolo mientras Alexander Rossi de ECR iba tercero, por delante de Power. Rosenqvist intentó adelantar a Schumacher por el 10º lugar a través del Carousel, pero se fue a la suciedad y dejó caer ruedas en la hierba, cayendo hasta el 18º como resultado. Ericsson también se salió de pista momentos antes, lo que lo hizo caer en el orden hasta el 16º, aunque con la dirección ligeramente doblada.

La amarilla salió momentos después por restos en pista, poniendo otro freno a la carrera.

Schumacher optó por entrar en boxes desde la 10ª posición para montar un juego nuevo de neumáticos, junto con O’Ward y Josef Newgarden de Team Penske.

Armstrong llevó al pelotón al reinicio en la vuelta 36.

Power y Palou fueron rueda a rueda en la lucha por el sexto lugar a falta de 18 vueltas.

Armstrong seguía dominando al frente, con una ventaja de 2 s sobre Malukas, mientras Rossi estaba 3.1 s detrás en tercer lugar a falta de 16 vueltas.

Rossi entró en boxes desde la tercera posición a falta de 14 vueltas, junto con el quinto clasificado Kyffin Simpson y Palou. Los tres montaron un juego nuevo de primarios. Una parada lenta de Rossi lo dejó detrás de Simpson y Palou al salir de boxes.

Armstrong y Malukas, junto con Graham Rahal, entraron en boxes la vuelta siguiente. Siegel salió de boxes y estaba en la Curva 1 cuando se acercó Palou, con ambos a punto de chocar mientras Palou se abría mucho en la curva y lo superaba a la salida.

Lundgaard asumió el liderato, pero todavía necesitaba su última parada en boxes. Entró a falta de 10 vueltas y montó un juego nuevo de blandos, cediendo el liderato a Rosenqvist.

Lundgaard salió justo por delante de Malukas, pero fue superado poco después, ya que el primero estaba con neumáticos fríos. Rosenqvist y Dixon entraron en boxes en la vuelta siguiente.

Armstrong ascendió hasta la tercera posición, detrás de Newgarden y O’Ward, que aún no habían hecho su última parada.

Newgarden y O’Ward entraron en boxes a falta de siete vueltas, devolviendo a Armstrong al liderato.

Lundgaard hizo una maniobra de over-under sobre Malukas en la Curva 5 para tomar la segunda posición con siete vueltas restantes. Lundgaard estaba a 3.8 s de Armstrong.

La ventaja de Armstrong comenzó a reducirse, con la diferencia bajando a 3 s a falta de cinco vueltas.

Un problema mecánico golpeó a Armstrong a falta de cuatro vueltas, lo que permitió a Lundgaard superarlo por el liderato. Salió humo de la parte trasera del coche de Armstrong al pasar por la torre de meta a falta de tres vueltas, provocando la amarilla.

El incidente preparó un sprint de una vuelta, con Lundgaard llevando a Malukas hasta la bandera verde.

Lundgaard logró una salida limpia por delante de Malukas. Siegel trompeó desde su puesto dentro del top 10 en la Curva 5. Power dejó caer ruedas momentos después, con Rahal adelantándolo. Pero Power respondió, y él y Rahal se tocaron, enviando a este último a un trompo y contra el muro de la Curva 12.