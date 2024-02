Sato regresa a Rahal Letterman Lanigan Racing para la Indy 500

Sato, dos veces campeón de la Indy 500, pilotará el Honda nº 75 con el patrocinio principal de Amada America.

El piloto japonés de 47 años pasó la temporada pasada compitiendo en las cinco rondas de óvalo para Chip Ganassi Racing, que obtuvo un séptimo puesto en la Indy 500 como mejor resultado.

Esta próxima oportunidad será la tercera vez que Sato conduzca para RLL, con carreras anteriores en 2012 y luego de 2018 a 2021. Cuatro de las seis victorias de su carrera han llegado con RLL, incluida la Indy 500 de 2020.

"Estoy absolutamente emocionado de hacer mi regreso a la 108ª Indy 500 con Rahal Letterman Lanigan Racing", dijo Sato.

"Un sincero agradecimiento a Bobby, Mike y David y a toda la organización por esta increíble oportunidad. La gratitud me desborda al pilotar el nº 75 con el patrocinio principal de AMADA".

"Mi viaje con RLL abarca más de una década marcada por los éxitos compartidos y volver a unirme al equipo me llena de inmensa emoción. Por reencontrarme con caras conocidas y forjar nuevas alianzas. Estoy impaciente por empezar a trabajar".

AMADA, un fabricante de máquinas herramienta y proveedor en la industria de la chapa metálica, fue el patrocinador principal de la entrada No. 30 de RLL la temporada pasada en Barber Motorsports Park. Esta será la primera vez que la empresa participe en "El mayor espectáculo de las carreras". Además, será uno de los principales patrocinadores asociados del nº 30 pilotado por Pietro Fittipaldi en el Gran Premio de Long Beach en abril.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Takuma al equipo", dijo Bobby Rahal, copropietario de RLL.

"Obviamente tuvimos mucho éxito juntos y, como he dicho muchas veces, el espíritu de Takuma es algo que me motiva no sólo a mí y a todo el equipo, sino también a sus fans. Estamos deseando contar con su contribución y tener éxito en la Indy 500".

"Hace unos años buscábamos activamente una empresa de máquinas herramienta que pudiera darnos una ventaja competitiva, y conocimos AMADA y aprendimos más sobre las tremendas máquinas y los servicios tecnológicos que ofrecen. Y, por supuesto, nuestras instalaciones son un escaparate de parte de su tecnología en nuestra área de producción.

"Después de tenerlos con nosotros como patrocinador principal en 2023, estamos encantados de que la relación siga creciendo. No puedo imaginar una mejor pareja que AMADA, Takuma y nuestro equipo".

Para Sato, un veterano de 220 salidas en la IndyCar Series, esta próxima salida marcará su 15ª participación en la Indy 500.

"Es emocionante que Takuma vuelva al equipo para las 500 Millas de Indianápolis", dijo Mike Lanigan, copropietario de RLL.

"Como ha demostrado, sabe cómo ganar en el Indianapolis Motor Speedway y su experiencia añadirá valor a nuestro programa general. También es particularmente emocionante que una empresa reconocida a nivel mundial como AMADA se una a nosotros en este programa después de trabajar juntos por primera vez en 2023."