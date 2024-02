Confirmada la segunda temporada de "100 días para Indy" 2024

En continua colaboración con Penske Entertainment, la docuserie ofrece una mirada entre bastidores de la IndyCar Series en el camino hacia la 108ª edición de las 500 Millas de Indianápolis el 26 de mayo.

"Estamos encantados de traer otra temporada de '100 Days to Indy' a The CW y seguir aumentando nuestra cartera de programación deportiva de calidad", dijo Heather Olander, Jefe de Programación sin guión, The CW Network.

"La temporada pasada ofreció a los aficionados un acceso sin precedentes a los bastidores de las carreras de IndyCar antes de la carrera más importante del año, la Indy 500. Presentamos a Josef Newgarden, el piloto más joven de la IndyCar. Presentamos el viaje de Josef Newgarden al Brickyard de Indianápolis para convertirse en el ganador de la Indy 500 del año pasado.

"Estamos deseando que llegue otra temporada rodando junto a los increíbles pilotos y captando toda la acción previa a la carrera de este año".

El comunicado de prensa enumera un selecto puñado de pilotos que sugieren que podrían ser destacados, entre los que se incluye Newgarden, piloto del Chevrolet nº 2 del equipo Penske y vigente campeón de la Indy 500. Pato O'Ward, de Arrow McLaren, entre los mencionados, junto con Marcus Ericsson, ganador de la Indy 500 en 2022 y recién llegado de Andretti Global. El vigente y bicampeón de la IndyCar Series y piloto de Chip Ganassi Racing Alex Palou, que lideró 36 vueltas en la edición del año pasado de "El mayor espectáculo de las carreras" también fue señalado.

Por último, también se menciona el primer intento de Kyle Larson, de la NASCAR Cup Series 2021, en la Indy 500, tratando de convertirse en el primer piloto en completar el doble "Memorial Day Weekend", que incluye la carrera de 600 millas de la NASCAR en Charlotte el mismo día.

"Nada iguala la intensidad del espectáculo de alto octanaje de la Indy 500", dijo el Presidente de Penske Entertainment & CEO Mark Miles.

Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda Colton Herta, Andretti Autosport c/ Curb-Agajanian Honda, salida Photo by: Brett Farmer / Motorsport Images

"The CW volverá a ofrecer a los espectadores un asiento en primera fila mientras las carismáticas estrellas de la NTT IndyCar Series persiguen la gloria en las carreras. Será un viaje emocionante y muy atractivo para los espectadores de todo el país".

Aunque no se mencionó a VICE Media Group, que formó parte de la temporada inaugural del año pasado, Patrick Dimon y Adam Marinelli, ganadores de un premio Emmy, vuelven como coproductores ejecutivos para esta próxima campaña.

La temporada de la IndyCar Series arranca el 10 de marzo en las soleadas calles de San Petersburgo, Florida. Petersburg, Florida. A continuación, se traslada al desierto del sur de California para un nuevo desafío de un millón de dólares en el pintoresco Thermal Club, que será un evento no puntuable. "100 Days to Indy" será la crónica de cada paso del viaje hacia la Indy 500, con un total de seis carreras y todo el épico mes de mayo en el famoso Indianapolis Motor Speedway.