Marcus Armstrong lidera el Día 2 de la IndyCar en Sebring y Mick Schumacher mejora

La prueba de pretemporada de dos días de IndyCar en el circuito corto de Sebring International Raceway concluyó el martes con Marcus Armstrong (Shank-Honda) marcando el mejor tiempo del día. Y en comparación con el mejor tiempo del lunes, establecido por el campeón defensor Alex Palou (Ganassi-Honda), la vuelta rápida de Armstrong de 52.372 segundos fue finalmente 0.254 segundos más rápida.

Meyer Shank Racing vuelve a colaborar técnicamente este año con Chip Ganassi Racing, el equipo de tres autos para el que Palou ha competido en el camino hacia sus cuatro títulos de IndyCar.

El mejor tiempo del año pasado en la prueba de Sebring fue marcado por el entonces piloto de Penske Will Power con 52.255 segundos. Este año, Power competirá para Andretti Global. No es solo un cambio de equipo, sino también un cambio de proveedor de motor, ya que pasa a Honda desde Chevrolet. Tras terminar P17 en la clasificación diaria del lunes, Power finalizó P4 en la clasificación diaria del martes.

Will Power in his new ride, the #26 Andretti Honda Photo: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Entre Armstrong y Power el martes se ubicaron el compañero de equipo de Power en Andretti, Kyle Kirkwood, y el veterano de Ganassi Scott Dixon. El piloto de Penske Scott McLaughlin completó los cinco primeros.

El grupo volvió a dividirse en dos para el segundo día de pruebas, con el Grupo 2 rodando por la mañana y el Grupo 1 por la tarde, como se había anunciado previamente. El lunes había sido al revés. Los dos tiempos más rápidos del día se marcaron en las horas más frescas de la mañana. Por la tarde incluso hizo un poco más de calor que el lunes, con una máxima de 25 grados Celsius.

Mick Schumacher mejora

Mick Schumacher, uno de los tres novatos en la parrilla para la temporada 2026 de IndyCar, terminó 22º en la clasificación del día. En comparación con su tiempo del lunes, el recién llegado a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) mejoró en más de 0.8 segundos. Por lo tanto, Schumacher sigue plenamente en el camino correcto en su preparación para la temporada.

Mick Schumacher pursued a consistent plan during the Sebring test Photo: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

"El tiempo de vuelta realmente no cuenta", dijo Schumacher. "Realmente no importa. El único momento en que realmente importa es cuando vayamos a St. Pete y hagamos la primera clasificación.

Algunas personas harán solo pruebas en Sebring, así que realmente rendirán según lo que suelen ser los estándares de Sebring. Algunas personas preparan St. Pete y otras harán algunos trabajos diferentes, que no conocemos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Queremos hacer nuestro trabajo y preparar las cosas correctas en nuestra opinión".

Hunter McElrea prueba todo el día para Ed Carpenter Racing

Mientras que 23 pilotos estuvieron en pista el lunes, el martes hubo 24 en las sesiones. Ed Carpenter Racing, que se había saltado el lunes, puso al volante al nuevo piloto de simulador del equipo: Hunter McElrea.

El neozelandés solo ha disputado una carrera de IndyCar hasta ahora, en la temporada 2024 con Dale Coyne Racing. El martes en Sebring, a McElrea se le permitió rodar tanto por la mañana como por la tarde porque no había estado en pista el lunes. McElrea terminó con un sólido octavo puesto en la clasificación diaria del martes.

La primera de las 18 carreras previstas está a menos de tres semanas, el 1 de marzo, en el circuito callejero de St. Petersburg, Florida, y habrá una última prueba invernal de dos días. Será otra prueba en óvalo la próxima semana (17-18 de febrero), cuando los equipos probarán en Phoenix Raceway.

Phoenix vuelve al calendario por primera vez desde 2018, como la segunda parada de la temporada el 7 de marzo. Será la primera de seis carreras en óvalo esta temporada.

Resultados del test de la IndyCar en Sebring (martes):

1. Marcus Armstrong (Shank-Honda) - 52.372 segundos (Grupo 2)

2. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) - 52.479 (Grupo 1)

3. Scott Dixon (Ganassi-Honda) - 52.514 (Grupo 2)

4. Will Power (Andretti-Honda) - 52.611 (Grupo 2)

5. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) - 52.636 (Grupo 2)

6. Felix Rosenqvist (Shank-Honda) - 52.702 (Grupo 1)

7. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) - 52.715 (Grupo 2)

8. Hunter McElrea (Carpenter-Chevrolet) - 52.729 (Grupos 1 and 2)

9. Marcus Ericsson (Andretti-Honda) - 52.823 (Grupo 1)

10. Rinus VeeKay (Juncos-Chevrolet) - 52.845 (Grupo 1)

11. Alex Palou (Ganassi-Honda) - 52.874 (Grupo 1)

12. Caio Collet (Foyt-Chevrolet) - 52.891 (Grupo 1)

13. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) - 53.018 (Grupo 1)

14. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) - 53.036 (Grupo 1)

15. Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet) - 53.085 (Grupo 2)

16. David Malukas (Penske-Chevrolet) - 53.167 (Grupo 1)

17. Louis Foster (Rahal-Honda) - 53.177 (Grupo 2)

18. Romain Grosjean (Coyne-Honda) - 53.220 (Grupo 1)

19. Dennis Hauger (Coyne-Honda) - 53.226 (Grupo 2)

20. Kyffin Simpson (Ganassi-Honda) - 53.228 (Grupo 2)

21. Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet) - 53.286 (Grupo 2)

22. Mick Schumacher (Rahal-Honda) - 53.430 (Grupo 1)

23. Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet) - 53.509 (Grupo 2)

24. Graham Rahal (Rahal-Honda) - 53.519 (Grupo 1)