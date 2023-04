IndyCar Texas: O'Ward en el podio y Canapino 12°

David Malukas, Dale Coyne Racing with HMD Honda

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet

Will Power, Team Penske Chevrolet, Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda

Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, Will Power, Team Penske Chevrolet

Sting Ray Robb, Dale Coyne Racing with RWR Honda

David Malukas, Dale Coyne Racing with HMD Honda pit stop

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet,David Malukas, Dale Coyne Racing with HMD Honda

Actor Matt Barr poses for a photo with Katherine Legge at Rahal Letterman Lanigan Racing transporter

80 / 89

Foto de: Brett Farmer / Motorsport Images