Kirkwood acababa de dejar pasar a Herta, su compañero de equipo en Andretti Global, en la curva 3 cuando se enzarzó en un choque de ruedas con Ferrucci, de AJ Foyt Racing, en la curva 5.

Kirkwood dijo por radio: "Santino tiene que ser expulsado de la serie".

Una vuelta después de eso, Ferrucci zigzagueó y molestó a Herta en el complejo de las curvas 6-7 antes de que Herta lograra un adelantamiento por el interior en la curva 8 mientras Ferrucci se lanzaba a boxes.

Al final de la sesión, Ferrucci y Kirkwood tuvieron un breve intercambio físico en el pit lane, en el que el primero afirmó que Kirkwood le había embestido tras un altercado en pista.

Ferrucci fue visto empujando a Kirkwood, y el audio de la NBC Peacock recogió a Ferrucci diciendo: "¡Maldito pedazo de mierda, te has vuelto contra mí!".

Kirkwood dejó de intentar hablar con Ferrucci, alejándose y volviendo sonriente a su puesto de cronometraje.

"Estamos en la práctica", dijo Ferrucci a la NBC. "Estoy en una vuelta que nos va a poner tercero, ¿verdad? Sé que todo el mundo está luchando contra el tráfico.

"Lo que hizo es un movimiento de un tonto.

"Crecí en el karting con él, lo conozco desde hace mucho tiempo. Nunca le has visto hacer algo así. Ayer le vieron chocar con [Josef] Newgarden. Es una pena".

Santino Ferrucci y Kyle Kirkwood en el pitlane

Cuando el reportero le preguntó si Kirkwood creía que había sido Ferrucci quien le había embestido, y no al revés, respondió: "Bueno, si vuelves atrás y observas y le ves pisar a fondo y girar, gira a la izquierda.

"Quiero decir, no sé qué más pruebas necesitas de eso. Él tiene la cámara a bordo, no nosotros.

"Por lo tanto, y luego compañero de equipo por allí hizo lo mismo".

Kirkwood dijo que el altercado en pista fue el resultado de la impaciencia de Ferrucci, y que fue a enfrentarse a él después de la sesión para "decirle que era completamente innecesario".

"Como todo el mundo tienesque esperar, conseguir tu espacio para hacer una vuelta limpia. Es un entrenamiento, relájate, y eso no es lo que él hizo".

"Y decidió hacérmelo a mí, luego se lo hizo a Colton también. Casi chocan. No sé lo que está haciendo. Su vuelta ya estaba arruinada. Acaba de arruinar su siguiente vuelta también. Es una tontería. Es peligroso.

"Condujo hacia mí a propósito trató de llevarme contra la pared, y luego me acerqué y traté de hablar con él al respecto y luego me agarra. Me zarandeó. Yo estaba como, ¿por qué te enfadas conmigo? Es una locura. Pero lo hemos visto antes con él".

Colton Herta, Andretti Global c/ Curb-Agajanian Honda Foto: Brett Farmer / Motorsport Images

Su compañero de equipo Herta, que fue el más rápido de la sesión, dijo que tampoco sabía qué había hecho para que Ferrucci se enfadara tanto con él.

"Ni siquiera sé lo que hice", se rió. "No lo sé, ese tipo es un caso perdido, pero estoy contento con nuestro programa. No sé muy bien qué hice para que se enfadara".

"Me adelantó antes de la línea alternativa [donde empieza y acaba el cronometraje de las vueltas], y todos estamos esperando nuestro espacio, y él me adelantó a mí y entonces yo le devolví el adelantamiento y le arruiné la vuelta.

"Sí, él puede hacer lo suyo, nosotros haremos lo nuestro. Él está conduciendo un coche Penske en la posición 20 de nuevo por quinto fin de semana consecutivo. Estoy contento con lo que estamos haciendo aquí. No tenemos tiempo para él y sus travesuras en la parte trasera".

La IndyCar no tomará ninguna medida sobre el incidente, según confirmaron los responsables de la serie a Motorsport.com.