iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

iRacing e IndyCar han anunciado oficialmente IndyCar Racing The Game, un videojuego independiente muy esperado desarrollado por iRacing Studios, la compañía de simulación de automovilismo de renombre mundial. El título se lanzará a principios de 2027, coincidiendo con la 111.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, lo que supone el primer videojuego independiente dedicado a este deporte en más de 20 años.

Este próximo lanzamiento busca acercar la velocidad pura, la precisión y la emoción de la IndyCar Series a una nueva generación de aficionados a las carreras y jugadores. Aprovechando la experiencia líder en la industria de iRacing Studios en simulación de automovilismo auténtica, el juego promete ofrecer una experiencia de carreras de monoplazas sin igual. Los jugadores podrán competir en los óvalos más emblemáticos del deporte, incluyendo el icónico Indianapolis Motor Speedway, así como en sus famosos circuitos de carretera y urbanos.

“IndyCar ofrece las carreras más competitivas y emocionantes del planeta, desafiando a los pilotos en cada curva con velocidades increíbles y trazados exigentes”, declaró Alex Damron, Director de Marketing de IndyCar.

“Nuestro nuevo videojuego capturará la energía y el dramatismo de nuestro deporte con un hiperrealismo asombroso, llevando nuestra saga a una nueva generación de jugadores. La colaboración con iRacing, el referente en simulación de carreras, garantiza que este será un capítulo verdaderamente especial en la historia de nuestros videojuegos. ¡Estamos deseando que los aficionados se pongan al volante!”.

IndyCar Racing The Game estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. En los próximos meses se anunciarán detalles adicionales del juego, incluyendo características específicas, modos de juego e información sobre la reserva.

"Este es un proyecto que apasiona a nuestro equipo desde hace mucho tiempo", declaró Tony Gardner, presidente de iRacing. "Estamos llevando todo nuestro conocimiento sobre carreras auténticas e inmersivas a consolas y PC, creando una experiencia a la altura de IndyCar. ¡Que llegue ya el 2027!".

Para más información y futuras actualizaciones, visita la página web oficial: www.indycargame.com.