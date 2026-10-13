IndyCar
Jack Harvey, piloto y parte de las transmisiones de IndyCar, anuncia su diagnóstico de cáncer
El británico promete seguir adelante, estar presente en la apertura de la temporada 2027 en St. Petersburg y aún aspira a competir en las 500 Millas de Indianápolis
Joey Barnes
Publicado: 13 oct 2026, 15:56
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Jack Harvey, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet
Foto de: Geoff Miller / Lumen via Getty Images
Jack Harvey, piloto de IndyCar y reportero de pit lane para Fox Sports, anunció el martes por la mañana que ha sido diagnosticado con cáncer.
El piloto británico, de 33 años, compartió la noticia en las redes sociales, expresando su determinación para afrontar este desafío de salud sin descuidar sus objetivos profesionales en el automovilismo de cara a la próxima temporada.
En los últimos años, Harvey ha compaginado dos facetas: ha ejercido como reportero de pit lane para Fox durante las dos últimas temporadas, coincidiendo con el inicio de las transmisiones de la cadena sobre los eventos de IndyCar. Aunque no compitió a tiempo completo durante ese periodo, mantuvo su presencia en la pista al participar en las dos últimas ediciones de las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Dreyer & Reinbold Racing (DRR), compartiendo escudería con Ryan Hunter-Reay en 2025 y con Conor Daly en 2026.
La trayectoria de Harvey en IndyCar comenzó en 2017, antes de completar su primera temporada a tiempo completo con Michael Shank Racing en 2020.
A pesar de su diagnóstico, mantiene la ilusión de estar presente en la temporada 2027 de IndyCar, incluyendo su participación en las 500 Millas de Indianápolis de ese mismo año.
El mensaje de Jack Harvey
Harvey anunció la noticia a través de un comunicado en redes sociales:
“Toda mi carrera ha consistido en luchar por lo que viene a continuación. La siguiente oportunidad. La próxima ocasión para demostrar mi valía. La siguiente vez que pudiera volver a subirme al coche y mostrar de lo que soy capaz.
“Ha habido momentos en los que el camino a seguir era evidente, y muchos otros en los que no lo era. He tenido que ganarme las oportunidades, luchar por conservarlas y aprender a seguir adelante cuando las cosas no salían según lo planeado.
“Pero, a pesar de todo, nunca he dejado de creer que había algo por lo que valía la pena luchar.
“La vida ha puesto una nueva batalla ante mí. Recientemente me han diagnosticado cáncer.
“Mis objetivos para 2027 no han cambiado. Planeo estar en la parrilla de salida en St. Pete y volver a subirme a un coche de carreras este mes de mayo, como preparación para las 500 Millas de Indianápolis.
“Estoy recibiendo una atención y un apoyo excelentes por parte de mi equipo, mi familia, mis amigos, DRR, FOX, IndyCar y muchos más.
“Nunca he rehuido un desafío en mi vida y esta situación no es diferente. Así que...
“Vamos a luchar”.
Lee también:
IndyCarPalou lleva al límite el chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
IndyCarEl piloto sin equipo Nolan Siegel "aún no ha renunciado a su sueño en IndyCar" para 2027
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Joey Barnes
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
IndyCar
IndyCar 1 h
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
El piloto sin equipo Nolan Siegel "aún no ha renunciado a su sueño en IndyCar" para 2027
IndyCar
IndyCar 3 d
El piloto sin equipo Nolan Siegel "aún no ha renunciado a su sueño en IndyCar" para 2027
Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar
IndyCar
IndyCar 4 d
Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar
Más de
Jack Harvey
IndyCar aplica sanciones tras la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis
IndyCar
IndyCar
110º Indy 500
4 m
IndyCar aplica sanciones tras la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis
Jack Harvey intentará correr la Indy 500 2026 con Dreyer & Reinbold Racing
IndyCar
IndyCar 1 a
Jack Harvey intentará correr la Indy 500 2026 con Dreyer & Reinbold Racing
Dale Coyne Racing ficha a Jack Harvey para el GP de Long Beach
IndyCar
IndyCar
Long Beach
15 abr 2024
Dale Coyne Racing ficha a Jack Harvey para el GP de Long Beach
Más de
Michael Shank Racing
La decoración especial de Acura para sus dos últimas carreras en IMSA GTP
IMSA
IMSA
Indianápolis
25 d
La decoración especial de Acura para sus dos últimas carreras en IMSA GTP
Mick Schumacher ficha por Meyer Shank Racing para la temporada 2027 de la IndyCar
IndyCar
IndyCar
Laguna Seca
1 m
Mick Schumacher ficha por Meyer Shank Racing para la temporada 2027 de la IndyCar
Honda se proclama campeón de fabricantes de la IndyCar de 2026
IndyCar
IndyCar
Milwaukee Carrera 2
1 m
Honda se proclama campeón de fabricantes de la IndyCar de 2026
Últimas noticias
Jack Harvey, piloto y parte de las transmisiones de IndyCar, anuncia su diagnóstico de cáncer
IndyCar
Indy IndyCar 1 min
Jack Harvey, piloto y parte de las transmisiones de IndyCar, anuncia su diagnóstico de cáncer
Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
40 min
Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
IndyCar
Indy IndyCar 1 h
Palou evalúa el nuevo chasis IR-28 de IndyCar en una exigente prueba en Sebring
McLaren admite que solo cambios profundos en 2027 podrán corregir el manejo del MCL41
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
1 h
McLaren admite que solo cambios profundos en 2027 podrán corregir el manejo del MCL41
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete