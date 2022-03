Johnson: "Sé que los óvalos son la mejor oportunidad para mí"

Cargar reproductor de audio

El siete veces campeón de NASCAR Cup sólo participó en circuitos mixtos y urbanos en su temporada de novato con Chip Ganassi Racing-Honda el año pasado, y hasta ahora su mejor posición en clasificación es 21° -en su debut en Barber Motorsports Park- y sus mejores finales en carrera han sido 17° en las dos últimas carreras de 2021, en Laguna Seca y Long Beach.

Johnson cree que puede mejorar esas estadísticas en Texas, aunque todavía no ha corrido nunca con tráfico en un óvalo, por lo que tiene mucho que aprender en las dos sesiones de entrenamientos del sábado.

De hecho, como Ganassi se retiró de la prueba de Texas de la semana pasada después de que se pospusiera tres días debido al clima excesivamente frío, Johnson sólo ha realizado una prueba en Texas -para pasar el test de novatos en óvalos el pasado mes de agosto- y una en el Indiánapolis Motor Speedway, cuando se embarcó en el Programa de Orientación para Novatos específico de IMS.

"Realmente siento que necesito estar más arriba en la parrilla... o me gustaría estar más arriba", dijo Johnson. "Ciertamente siento que al tener la oportunidad de clasificar en el óvalo este fin de semana, con el equipo en el que estaré, debería ser capaz de tener una posición de salida que sea la mejor de mi carrera, y luego mirar hacia adelante a partir de ahí, tratar de entender el tráfico, abrirme camino entre los diez primeros, los cinco primeros si es posible".

Cuando se le preguntó si el hecho de ser un siete veces ganador en Texas en un coche de NASCAR Cup aumentaba las expectativas de que podría incluso llevarse la victoria el domingo, Johnson respondió: "No creo que eso sea realista. Algunas personas pueden tener esa expectativa y está bien. Me encantaría que así fuera".

"Siempre que entras en una nueva serie, estás con los (pilotos) habituales, que son muy buenos en lo que hacen. Lo hemos visto cuando los pilotos intentan cruzar desde varias series. Ciertamente tengo mayores expectativas para mí, pero no pienso que voy a aparecer, clasificar en la pole, liderar la mayor cantidad de vueltas y ganar la carrera".

Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Johnson admitió que se sintió "definitivamente más cómodo en mis pocos días en un óvalo de lo que realmente he estado en un circuito de calle o mixto todavía" y lo atribuyó a las mayores similitudes entre un coche de la Copa y un IndyCar en un óvalo. Sin embargo, dijo que la velocidad no era la única disparidad entre los dos coches en el óvalo de una milla y media de Texas.

"Encontré que la línea es un poco diferente en el IndyCar", observó. "Sólo el potencial de la capacidad de giro del coche te permite correr un poco más estrecho de entrada y salida. Con eso, no tienes que coquetear tanto con las transiciones de las curvas de entrada y salida".

"La velocidad ha subido muchísimo. También un ligero ajuste en mi línea (de carrera). Pero a medida que avanzaba la sesión de pruebas, me entusiasmaba ver cuántas similitudes había entre mi experiencia de conducción en NASCAR y la configuración del coche y lo que hacíamos con el IndyCar".

"Hay un ritmo en Texas. Es muy diferente de lo que he sentido en el coche de NASCAR Cup. Pero en lo que se parece es en lo agresivo que puedes ser en las curvas 3 y 4, y en la precaución que debes tener en la curva 1, en la que tienes que apuntar el coche y salir de la recta de atrás de la curva 2".

"Es una vuelta en la que empiezas de puntillas, asegurándote de que das en el clavo, para luego pasar a la recta de atrás y lanzar toda la agresividad que puedas en las curvas 3 y 4".

Dado que los óvalos se esperan que sean su punto fuerte en IndyCar, y que sólo hay cinco carreras en óvalos en el calendario 2022, Johnson dijo a Motorsport.com que esperaba sentir una presión mental adicional para rendir al máximo en esos eventos.

"Todavía tengo tantas incógnitas con esta primera carrera que me he dado un respiro", dijo. "Ciertamente, soy un piloto. Quiero ganar. En última instancia, esa es la razón por la que estoy ahí fuera. Estoy tratando de ser realista con este viaje, lo diferente que es, lo dura que es la competencia, todos esos elementos que juegan".

"En última instancia, esa es la razón por la que quiero hacer esto: quiero ganar. Quiero estar en el podio como mínimo, si no ganar. Sé que los óvalos son la mejor oportunidad para mí".

"Por la forma en que has empezado tu pregunta (en relación a su impresionante éxito en NASCAR), algo se me ha pasado por la cabeza. Es decir, que he vivido ese sueño de corredor durante un tiempo. Me siento muy afortunado de haber tenido la confianza de la que hablabas, conduciendo para Hendrick Motorsports, todos los años, el éxito que tuvimos. No muchos corredores pueden experimentar eso. Estoy muy agradecido de haber podido vivir eso en mi vida".