Juncos confirma al reemplazante de Canapino en IndyCar: Daly hasta fin de año

Juncos Hollinger Racing ha confirmado que Conor Daly disputará las cinco rondas restantes de la temporada 2024 en la IndyCar Series.

Con 110 participaciones en la IndyCar, Daly conducirá el Chevrolet Nº 78 del equipo, que hasta la carrera anterior ocupó Agustín Canapino.

El equipo y Canapino se separaron de común acuerdo hace una semana después de una serie de cinco finales consecutivos en el puesto 18 o peor -con los últimos cuatro resultados en el puesto 22 o peor- que ha puesto al equipo en peligro de terminar el año fuera de los 22 primeros del Leaders Circle que da 1 millón de dólares, ya que actualmente en el puesto 23.

Daly, de 32 años y natural de Noblesville, Indiana, condujo el Nº78 hace casi dos semanas en un test en el circuito antes conocido (y todavía ampliamente reconocido) como Gateway, el óvalo de 1,25 millas situado a las afueras de St. Louis, que también es el escenario de la ronda de IndyCar de este fin de semana. Se sabe que marcó el cuarto mejor tiempo en la prueba a pesar de tener un problema en el coche que obstaculizó sus vueltas rápidas hacia el final del día.

JHR será el undécimo equipo para el que Daly ha pilotado en la IndyCar Series. También es una especie de reencuentro, ya que anteriormente corrió para el copropietario del equipo Ricardo Juncos en 2010, mientras competía en el Campeonato Star Mazda (ahora Campeonato USF Pro 2000), donde consiguió siete victorias, 12 podios y nueve poles en el camino hacia el título.

Conor Daly, Meyer Shank Racing Honda Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Estoy extremadamente contento de reunirme con Ricardo Juncos después de nuestro éxito juntos en el Road to Indy", dijo Daly, que tiene cuatro top 10, incluyendo un mejor resultado de quinto (2017) en siete salidas en Gateway.

"Ricardo se arriesgó conmigo cuando era joven y marcó una gran diferencia en mi carrera. Hay mucha gente en este equipo con la que he trabajado antes y eso me da mucha confianza".

"Lo que (el copropietario del equipo) Brad Hollinger y Ricardo han construido aquí es extremadamente impresionante en un corto espacio de tiempo y me considero muy afortunado de poder competir durante el resto de la temporada y ganar los puntos necesarios para este Chevrolet Nº 78. Hay muchos compañeros en este equipo que me han ayudado en mi carrera. Hay muchos socios en este esfuerzo y aprecio el apoyo que me respaldan para volver al asiento de carrera".

Juncos también mostró algo de nostalgia al volver trabajar con Daly por primera vez en casi 15 años.

Conor Daly, Juncos Racing, en Star Mazda Foto de: Richard Sloop

"Tener a Conor Daly de vuelta en un coche JHR después de muchos años es como un flashback a algunos grandes recuerdos, ya que logramos mucho juntos", dijo Juncos.

"Ahora es el momento de centrarnos en lo que tenemos por delante y aspirar a grandes resultados en el resto de la temporada de la NTT IndyCar Series".

El copropietario Hollinger, que se asoció con Juncos en 2021 tras renunciar a su participación mayoritaria en Williams Racing en la Fórmula 1, añadió: "Los años de experiencia de Conor en la IndyCar ayudarán al equipo a crecer y desarrollar aún más el coche".