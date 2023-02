Juncos debería "lograr un podio" en la IndyCar 2023, dice Ilott

Cargar reproductor de audio

Ilott, subcampeón 2020 de la Fórmula 2, fue piloto del único coche de Juncos Hollinger Racing durante la pasada temporada de IndyCar y, pese a ser un debutante en la categoría y a que el equipo nunca había disputado un campeonato completo, el británico tuvo destellos de velocidad en su camino a terminar 20º en los puntos.

Ahora, de cara a su segundo año en IndyCar, donde Juncos tendrá dos coches con el argentino Agustín Canapino al volante del otro Dallara-Chevrolet, la organización que lidera Ricardo Juncos aspira a afirmarse como un candidato habitual a los diez primeros puestos, aunque Ilott también piensa que podrían sorprender con más.

"Creo que si todo va bien en un buen fin de semana, podríamos ganar. Pero ese no es realmente el objetivo. Creo que deberíamos ser capaces de conseguir un podio, o tal vez más: definitivamente tenemos el potencial para hacerlo", dijo el británico en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Incluso el año pasado, creo que en la primera carrera en el circuito mixto de Indianápolis, cometimos un error con la estrategia a ocho vueltas del final, y eso nos hizo pasar de una posición de podio garantizada a la 17º posición, y luego tuve que volver a remontar. Así que creo que sí, definitivamente, los podios están sobre la mesa cuando todo va bien".

"Pero para mí, se trata de la consistencia. Si podemos terminar constantemente entre los 10 primeros y con menos variabilidad de ser P20 o de repente P9, me gustaría estar ahí y siempre ahí. Ahí es donde realmente puedes demostrar lo que estás haciendo y dónde estamos con el equipo".

"Me gustaría que ese fuera el primer punto de partida cuando vayamos a St. Pete, Texas y Long Beach. El año pasado tuvimos problemas allí, así que me gustaría hacer una clasificación decente, meterme esos fines de semana entre los 10 primeros, no intentar hacer demasiado y cometer errores. Y luego trabajar a partir de ahí, porque seguro que habrá fines de semana en los que el coche funcione mejor y otros en los que funcione peor. Y hay que ser metódico".

También lee: Cómo Canapino superó las expectativas de Ilott en Thermal

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto: IndyCar Series

A pesar de conducir para el único equipo de un solo coche en la IndyCar Series el año pasado, Ilott fue capaz de clasificarse entre los 12 primeros en seis ocasiones, culminando con una notable salida desde la primera fila en el final de temporada en WeatherTech Raceway Laguna Seca. Teniendo en cuenta que sólo había corrido en tres de los circuitos del calendario antes de 2022 (Portland, Long Beach y Laguna Seca), fue un gran trabajo. No menos impresionante fue el hecho de que terminara 11º y 12º en las dos carreras en Iowa Speedway, a pesar de tener cero experiencia en óvalos antes de la temporada. En consecuencia, afirma que se siente mucho más confiado de cara a la próxima temporada.

"Diría que estoy mucho más relajado", comenta. "Es una buena inyección de confianza entrar en todos estos circuitos y saber lo que espero experimentar después de haberlo hecho antes".

"Creo que el equipo sólo puede mejorar porque hemos dedicado tiempo a trabajar y mejorar en muchos aspectos. Y, por supuesto, personalmente, durante el invierno, pudiendo digerir y pensar en todo. Me siento preparado, me siento mejor y más fuerte".

Dado que Juncos Hollinger se ha ampliado para contar con dos coches a tiempo completo en 2023, Ilott afirma que el equipo ha tenido que "contratar a bastantes personas, creo que cerca de 14, 15, 16 chicos y chicas... hemos aumentado un 50%, lo cual es mucha gente en el gran esquema de las cosas".

Pero afirma que este crecimiento ya ha dado sus frutos, como se demostró en las pruebas del Thermal Club hace pocos días, Ilott fue el séptimo más rápido al final del Día 1, y el noveno más rápido en el Día 2, incluso haciendo sombra al campeón del Team Penske, Will Power, para ser el corredor más rápido de Chevrolet.

"Creo que simplemente hemos mejorado en un montón de pequeñas áreas", dijo el piloto de 24 años de Cambridge, Reino Unido. "No es que hayamos encontrado un área y hayamos mejorado enormemente a partir de allí. Creo que se trata de pequeños detalles que se han ido perfeccionando durante el invierno. Sumando todo eso se crea una plataforma mejor, un comienzo mejor. No me refiero sólo a la puesta a punto, sino también a los procedimientos y la comunicación. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia", finalizó.

Callum Ilott, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Photo by: IndyCar Series