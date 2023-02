El sólido arranque de Juncos con Ilott y Canapino

Cargar reproductor de audio

El equipo comienza su segunda temporada completa en la IndyCar y la primera con dos pilotos. Ilott brilló para el equipo en varias ocasiones en sesiones de clasificación durante 2022, culminando con una salida desde la primera fila en el final de temporada en WeatherTech Raceway Laguna Seca.

En el primer día de pruebas de pretemporada en la pista de Thermal Club, en California -un nuevo escenario para todos los competidores-, Ilott terminó el día con el séptimo mejor tiempo, menos de tres décimas más lento que el tiempo de referencia de Colton Herta, piloto de Andretti Autosport.

"Al principio me estaba acostumbrando al circuito... Por la tarde teníamos que probar un par de cosas. Ha ido bien", dijo el británico.

"Me gusta este lugar. Es una gran mezcla de baja velocidad, curvas largas y alta velocidad. Creo que no perdona mucho si vas mal. Pero nadie se ha estrellado contra el muro todavía; eso es buena señal".

"Ha sido un proceso de descubrimiento para todos. Es alta velocidad. Creo que es un buen punto de partida para activarnos".

Ilott dijo que sus buenas actuaciones en Portland y Laguna Seca el año pasado no se debieron a que conociera las pistas de sus incursiones iniciales en la IndyCar en 2021, ni a un avance repentino en las configuraciones del equipo en circuitos mixtos.

"Obviamente conozco mi camino alrededor de Laguna Seca", dijo. "Era una de esas pistas que siempre conducías en Gran Turismo y eso. La conocía por ese lado. Barber fue el primer lugar en el que encajé. Al final de la temporada, creo que ahí es donde empezamos a entender por dónde teníamos que empezar con el coche y tener una buena base. Eso se reflejó en esos dos resultados".

"Me gustaría poder hacer lo mismo en San Petersburgo. Creo que el coche de circuito urbano siempre ha sido un poco más difícil, un par de cosas con las que luchamos. No sé si las hemos resuelto o no, así que será interesante verlo".

Añadió que el inicio de la temporada en San Petersburgo "será duro, pero bueno para ver dónde estamos realmente".

A principios de semana, Ilott dijo que se ve a sí mismo como un buen medidor del ritmo del equipo.

"Creo que en Laguna Seca demostré que si tenemos un coche competitivo, eso es lo que puedo hacer con él en la clasificación. Depende del equipo darme el coche el fin de semana. Por supuesto, trabajo todo lo posible para conseguirlo, pero no hay mucho que un solo hombre pueda hacer en un año".

"Pero creo que en los óvalos va a ser un poco diferente; tener un compañero de equipo con el que al menos compartir algunas sensaciones va a ser muy útil".

Al final de la jornada de pruebas, Ilott admitió que Canapino le había impresionado. Aunque el ex as del turismos argentino tuvo un trompo, terminó el día a siete décimas de su compañero de equipo, a sólo un segundo del mejor tiempo, y por delante de nombres como Graham Rahal y Helio Castroneves.

"Obviamente no es fácil meterse en estas cosas", observó Ilott. "Hizo un buen trabajo al final del día".

"Estamos encontrando nuestro camino con el coche. Hubo un par de cosas en la mañana donde realmente no estaba contento con él. Sé que para mí no es así como debe comportarse el coche, mientras que él podría ir a empujarlo un poco más porque no sabe por ese lado. Creo que eso es lo que pasó en uno de los sitios (cuando Canapino provocó una bandera roja con un trompo al quedarse detenido).

"Por la tarde creo que siguieron un poco el camino que habíamos tomado (en la configuración). Sí, creo que estuvo bien. Mira, siempre tienes que apretar. Muchos otros estaban cometiendo errores. Creo que estaba a 7 décimas de mí al final del día. No está mal para ser el primer día".