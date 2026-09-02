Juncos y VeeKay apuntan a un cierre de temporada histórico tras el podio en Milwaukee

Rinus VeeKay estaba en una misión en The Milwaukee Mile, abriéndose paso entre el pelotón desde el 24º puesto en la parrilla para lograr un tercer lugar en la Carrera 1, suspendida por lluvia y disputada en dos partes, tras ejecutar un audaz adelantamiento a Scott McLaughlin, de Team Penske, a solo cuatro vueltas del final de la prueba de 250 vueltas.

La actuación marcó el primer podio del neerlandés de 25 años desde su segundo puesto en Toronto el año pasado con Dale Coyne Racing. También supuso apenas el segundo podio en la historia de Juncos Hollinger Racing (JHR). Apropiadamente, el único podio anterior del equipo en IndyCar llegó en esta misma pista en 2024, cuando Conor Daly remontó del 25º al tercer puesto en la Carrera 1.

Al volante del Chevrolet #76, VeeKay estaba encantado de por fin subir al podio tras estar cerca varias veces esta temporada.

"¡Podio, baby! Después de tres cuartos puestos esta temporada, un podio se siente increíble", dijo VeeKay.

"Fue algo interesante tener que reiniciar una carrera un día después con neumáticos usados. Pero salió realmente bien. Creo que la estrategia fue muy buena, y el coche estuvo increíble con las condiciones más frescas aquí. Un gran reconocimiento al equipo #76 de Juncos Hollinger. Y formar parte de un podio completamente Chevy —no yo—, pero el segundo podio completamente Chevy, fue realmente genial. Muchísimas gracias a Chevy por darme toda la potencia que necesitaba para hacer todos esos adelantamientos del 24º al tercer puesto."

VeeKay también fue rápido en la Carrera 2, liderando 25 vueltas antes de cruzar la meta en séptimo lugar. El estelar fin de semana de doble cita elevó su total de la temporada a un récord personal de ocho resultados entre los 10 primeros con una ronda por disputar, devolviéndolo al 10º puesto en la clasificación del campeonato de IndyCar.

El director del equipo JHR, Dave O'Neill, elogió tanto al piloto como al equipo por aprovechar su ritmo en óvalos pese a un programa alterado por el mal tiempo.

"Qué fin de semana", dijo O'Neill. "Salir de aquí con un podio es un resultado fantástico y estoy increíblemente orgulloso de todos.

"Rinus estuvo sobresaliente. Pasar del 24º al tercer puesto en la Carrera 1 fue una actuación tremenda y, tras haber pasado también del 12º al liderato en la Carrera 2, demostró lo competitivos que fuimos aquí durante todo el fin de semana.

"Claramente hay algo con Milwaukee para este equipo. Nuestro primer podio en IndyCar llegó aquí con Conor en 2024, desde el 25º puesto en la parrilla, y ahora Rinus ha remontado desde el 24º para darnos el segundo. Que ambos podios del equipo hayan llegado aquí, y tras una remontada similar, es bastante especial.

"También es el primer podio de Rinus en un óvalo, lo que sé que significa mucho para él y es increíblemente merecido. También lo devuelve al P10 en la clasificación, que era uno de nuestros principales objetivos al llegar a Milwaukee.

"Fue un fin de semana exigente con el clima y el calendario cambiante, así que enorme mérito para todos en IndyCar y en Milwaukee Mile, así como para nuestros pilotos y equipos, por completar ambas carreras.

"Sabíamos por el test que teníamos un coche competitivo aquí. Lo hemos demostrado en ambas carreras y es genial por fin irnos con el resultado que lo demuestra."

De cara a la ronda final en WeatherTech Raceway Laguna Seca este fin de semana, VeeKay y Juncos Hollinger Racing tienen la oportunidad de culminar un año de referencia. Asegurar un puesto entre los 10 primeros supondría el mejor resultado de la carrera de VeeKay, cuyo máximo anterior fue el 12º en la clasificación (2021, 2022). También representaría un hito histórico para JHR, cuyo mejor resultado previo en el campeonato fue el 16º puesto con Callum Ilott en 2023.

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